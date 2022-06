Reforma electoral propuesta por AMLO, ¿artillería contra el INE?

La especialista opinó que la estrategia de Morena de socializar la consulta es porque saben que la tienen perdida en el Congreso y lo que van a buscar hacer es deslegitimar a los partidos políticos de oposición que no quieren sentarse a negociar. Añadió que la oposición tiene la suficiente fuerza para no pasar una reforma constitucional, pero no tiene la suficiente fuerza política en el Congreso para poder hacer propuestas propias.

En primer lugar, dijo que cualquier reforma debe solucionar una problemática, y en el caso de México se cuenta con buenas instituciones electorales que son incluso referencia internacional y no representan problemas. “No hay que arreglar algo que no está roto”, lanzó en referencia al INE.

Además, consideró que representa una regresión en cuanto a la equidad de la contienda al poner a los partidos a hacerse de los recursos económicos, que no se sabe de dónde pueden salir. El especialista analizó, con base en su experiencia, que para que una reforma electoral sea exitosa tiene que cumplir con ciertas funciones. “Y esta propuesta no las está cumpliendo”.

Lorena Caro

