Reforma eléctrica de AMLO no se pospuso por petición de USA: SRE

México.- El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, dejó en claro que la discusión legislativa de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador no se aplazó a petición del gobierno de Estados Unidos.

Lo anterior luego de que el coordinador de la bancada del partido Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, adelantará que la iniciativa en materia electica propuesta por el titular del Poder Ejecutivo Federal estaría avalada para el 15 de abril.

Dicho anuncio empató con las declaraciones que hiciera mediante su cuenta oficial de Twitter el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien dio a conocer que el día de ayer, miércoles 3 de noviembre, había sostenido una reunión con funcionarios mexicanos en Palacio Nacional donde externó la preocupación que tiene el gobierno del presidente Joe Biden respecto a la reforma eléctrica de la Cuarta Transformación.

Al encabezar la celebración del 200 aniversario de la SRE, Ebrard Casaubón aclaró los rumores que se han desatado en medios de comunicación y en analistas políticos sobre el motivo del aplazamiento de la enmienda que busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) frente a la iniciativa privada en materia de energía.

"Él lo está haciendo de una manera respetuosa, yo creo que este tipo de diálogos no se habían dado, alguien dice: ‘no, es que se aplazó porque él lo pidió’. Ni siquiera se discutió eso en la reunión, es falso eso", sostuvo.

El canciller señaló que el tema de la reforma electrica ni siquiera se puso a debate en la reunión que tuvo Lee Salazar con los servidores públicos del gobierno federal; ello a pesar de que el diplomático afirmara en su publicación que había manifestado la preocupación de la administración Biden en dicho tema.

“Antes de que se fije una postura que no tenga la información del gobierno de México es importante escuchar qué es y qué no es la reforma eléctrica, porque se ha dicho mucho, y hay cosas que dices: ‘bueno, eso no es la reforma eléctrica’”, indicó.

Expuso que en la congregación se había acordado que, previo a que se fije una postura sobre la reforma, lo importante es que se entienda qué es y qué no dicha enmienda constitucional, asegurando que hay cosas que se dicen sobre la misma que no son verdad.

En este sentido, adelantó que en días próximos se sostendrán una serie de reuniones con Ken Salazar a fin de explicarle en qué consiste la reforma eléctrica del presidente López Obrador y, al mismo tiempo, que él externe las preocupaciones del gobierno estadounidense y de las empresas de dicha nación; esto último, precisó Ebrard, con el objetivo de analizar cuáles pueden ser atendidas y cuáles no por carecer de fundamentos reales.