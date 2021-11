Reforma eléctrica de la 4T no busca acabar con energías limpias, asegura Tatiana Clouthier

México.- La titular de la Secretaría de Economía (SE), Tatiana Clouthier Carrillo, dejó en claro que la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene por objetivo desaparecer las energías limpias.

Por el contrario, enfatizó, el propósito de la enmienda en materia energética, la cual se encuentra en el Congreso de la Unión, pretende producir energía con los recursos tradicionales que sean amigables con el medio ambiente.

Durante su comparecencia ante las comisiones unidas de Economía, Comercio y Competitividad, Economía Social y Fomento del Cooperativismo de la Cámara Baja, Clouthier Carrillo hizo hincapié en que el Estado mexicano se encuentra obligado a surtir y abastecer de servicio eléctrico a toda la república mexicana.

“No es eliminar las energías alternas, sino cómo le vamos a hacer para que las energías intermitentes puedan dar el abastecimiento y manejarse en términos de una política responsable, la obligación que tiene el Estado mexicano”, sostuvo.

La secretaria de Economía señaló que lo que buscará el gobierno federal mediante la reforma eléctrica es trabajar en conjunto a fin de que la luz eléctrica generada con recursos limpios y renovables llegue a todos los habitantes del territorio nacional.

“Lo que se busca es cómo vamos a hacer para que se pueda trabajar de forma conjunta, para poder llegar a todos los rincones con esta mezcla de energías renovables, de energías limpias, y la energía tradicional”, remarcó.

Cabe mencionar que, desde que el titular del Poder Ejecutivo Federal envió la también llamada "contrarreforma" al Poder Legislativo, diversos sectores nacionales y extranjeros han señalado que la misma va en contra de la transición a energías limpias , a la cual se han sumado diversas potencias del mundo.

sa ha sido una de las principales críticas por la que los legisladores opositores a la Cuarta Transformación han advertido que no aprobarán la reforma de López Obrador, al menos no hasta que se lleven a cabo diversas modificaciones. La negativa de diputados y senadores del PRI, PAN, PRD y MC se acrecentó luego de que el partido del oficialismo no aceptó ninguna de las reservas que presentaron para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022.