Reforma eléctrica, el más grande error del gobierno de AMLO: exsecretario de Hacienda

México.- Carlos Urzúa, ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aseguró que si el Congreso de la Unión llega a avalar la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador "será el más grande error de todo el sexenio".

El economista advirtió que el gobierno de la Cuarta Transformación "está subestimando" los efectos a corto, mediano y largo plazo que puede traer la iniciativa de enmienda eléctrica que busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En una reunión con el grupo parlamentario del partido Movimiento Ciudadano (MC), el ex secretario de Finanzas del antiguo Distrito Federal, sostuvo que la reforma eléctrica de la Cuarta Transformación no solo conllevara afectaciones ambientales, sino que producirá un "largo y costoso proceso legal por las indemnizaciones que se tendrán que cubrir".

Leer más: Reforma eléctrica de AMLO preocupa a Estados Unidos: Ken Salazar

“No solo tendrá un fuerte impacto ambiental, también ocasionará un largo y costoso proceso legal por las indemnizaciones que se tendrán que cubrir, y todo por defender a una paraestatal que no tiene ni los recursos ni la eficiencia para asegurar el suministro eléctrico en todo el país”, reprochó.

Urzúa lamentó que el gobierno federal esté enfocado en defender a una empresa como CFE, la cual, criticó, no cuenta con los recursos ni la eficiencia para suministrar energía eléctrica a toda la república mexicana.

Asimismo, aseguró que el proyecto legislativo del titular del Poder Ejecutivo Federal frenará aun más la inversión de las empresas privadas, la cual México requiere en demasía tras la crisis de la pandemia de Covid-19.

“Desgraciadamente la inversión privada no es la que deberíamos tener, y esto va a detener aún más esta inversión que tanto necesitamos, yo espero que no se concrete", expuso el ex funcionario.

Carlos Urzúa manifestó sus esperanzas en que el Poder Legislativo no apruebe la reforma eléctrica del presidente López Obrador.

Al considerar que la "contrarreforma energética" es ahora el "gran reto que enfrenta México", el economista hizo un llamado a las bancadas opositoras a debatir para que la misma no sea aprobada.

Leer más: "Prostitutas de la información", revelan que Loret de Mola y López-Dóriga cobran miles de dólares por entrevista

“Yo lo que sí espero es que haya debate y den la pelea, si se aprueba esta reforma, sí sería sumamente peligroso para la nación, y con esto concluyo mi participación”, aseguró.