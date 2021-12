Reforma eléctrica es impulsada por la seguridad nacional y no por ideología: Sener

México.- La titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle García, aseguró que la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador no se impulsa por una ideología, sino por seguridad energética para la ciudadanía de México.

Asimismo, sostuvo que la enmienda, la cual busca ser una especie de contrarreforma a la aprobada durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, no violenta lo dispuesto en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En su comparecencia ante los integrantes de la Comisión de Energía del Senado de la República, cuestionada por el coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Julem Rementería, la titular de la Sener señaló que cuando se iba a ratificar al convenio comercial con Estados Unidos y Canadá, una de las condiciones que puso el gobierno mexicano fue que el capítulo correspondiente a energía quedara fuera de este y, por lo tanto, cada país pudiera modificar y apegarse a lo que dicta su Constitución, por lo que enfatizó que el proyecto legislativo de López Obrador no contraviene al T-MEC.

"Lo previsto en este capítulo de Competencia no podrá ser objeto tampoco de controversias inversionistas-Estado, para esto de que nos dicen que vamos a terminar pagando millones en litigios nacionales, pues no, no es cierto… No es por una ideología, es porque nos conviene, porque nos conviene a los mexicanos, nos conviene tener una seguridad energética (…) No es afectar a nadie, no es la intención de me voy a enredar en la bandera”, expuso.

En este sentido, Nahle García dejó en claro que no es cierto que el Estado terminará pagando millones en litigios debido a que tampoco lo dispuesto en el capítulo de competencias podrá ser objeto de controversias con inversionistas.

Por su parte, la secretaria de Energía sostuvo que la reforma eléctrica del titular del Poder Ejecutivo Federal no expropiará ninguna de las infraestructuras de las empresas privadas, en tanto que lo que sí haré es liberar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de la carga financiera por la compra de energía a estas.

La servidora pública dejó en claro que, aun y con la reforma, las empresas particulares podrán seguir participando en el suministro de electricidad con su 46%, por lo que afirmó que la enmienda no tendrá costo alguno en materia financiera.

“No se va a expropiar ninguna infraestructura, la ya existente podrá seguir participando en el mercado con su 46 por ciento y no tendrá ningún costo financiero dicha reforma. La cancelación de los ventajosos contratos que obligan a la Comisión Federal de Electricidad a comprar y pagar la electricidad por 20 y 25 años a privados, liberará a la empresa pública de una carga financiera impositiva y a los privados los obligará a competir en un mercado justo y productivo, llevando al mercado eléctrico a las buenas prácticas comerciales y empresariales”, aseveró.

Rocío Nahle hizo hincapié en que parte elemental de la politica energética de la Cuarta Transformación es el apoyo y el rescate de las empresas productivas del Estado, tales como CFE y Petróleos Mexicanos (Pemex), destacando que el objetivo principal es asegurar la seguridad energética a la par que nacional.