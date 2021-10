Reforma eléctrica es para evitar un caos peor que el de España: AMLO

México.- El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó que reforma eléctrica busca evitar un caos y crisis en el mercado eléctrico como el que se registra en España, donde empresas privadas producen la energía y han aumentado sin tope las tarifas.

En la conferencia Mañanera de este 27 de octubre del 2021, AMLO afirmó que busca evitar que México se vea envuelto en una crisis eléctrica como la que vive España. Además con su reforma eléctrica quiere evitar que la Comisión Federal de Electricidad quiebre, proyección que según él podría pasar cuando termine su periodo presidencial.

Previo a señalar la crisis energética en España, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que durante los gobiernos federales previos se entregaron concesiones a diestra y siniestra, con el único fin de hacer negocios, sin pensar en las precisiones que requiere la red eléctrica de México.

En ese sentido, AMLO indicó que es gracias a la regulación de la Comisión Federal de Electricidad que aún se mantiene en operación las líneas de transmisión de energía eléctrica en México.

"Las líneas de transmisión no soportarían, no aguantarían el que se subiera toda esa energía de las concesiones que se otorgaron a particulares, entonces si no se ordena el mercado eléctrico va a producirse un caos como en España y a lo mejor peor", declaró AMLO sobre la reforma eléctrica.

Cabe señalar que fue hace unas semanas cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una reforma constitucional en materia eléctrica. Entre los cambios que propone destaca el objetivo de que la Comisión Federal de Electricidad posea el 54% del mercado eléctrico en México y las privadas el resto. Además se contempla la nacionalización del litio.

"Entonces ¿para qué es la iniciativa? Para poner orden, entre otras cosas la política se inventó para poner orden en el caos", insistió AMLO sobre reforma eléctrica y su objetivo.

Posteriormente afirmó que de continuar con la irregular concesión del mercado eléctrico, todos terminaremos perdiendo, sin precisar cómo, aunque ya había señalado la crisis energética que vive España.

"Lo que estamos planteando es vamos a ordenar el mercado eléctrico, ya no es posible que de manera irresponsable se mantengan esos contratos, porque vamos a perder todos, todos", aseveró AMLO en la conferencia Mañanera.

Finalmente, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador afirmó que durante su gobierno no aumentará la tarifa de la energía eléctrica en el país, no obstante, no aseguró que sería así con o sin la aprobación de la reforma eléctrica.