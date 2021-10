Reforma eléctrica y revocación de mandato de AMLO, las prioridades de Morena: Delgado

México.-El presidente nacional del partido Morena, Mario Delgado Carrillo, hizo hincapié en que, en estos momentos, las prioridades para la Cuarta Transformación son, por un lado, sacar adelante la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador y, por otro lado, que el mandatario federal logre ratificar su mandato en la revocación de mandato.

Desde hace semanas, el partido guinda comenzó a promocionar, entre sus militantes y simpatizantes, la consulta que, de conseguir recolectarse las firmas del 3% de La Lista Nominal, ha de llevarse a cabo el 27 de marzo de 2022.

En su participación en la sesión virtual del Consejo Nacional de Morena, Delgado Carrillo aseguró que a él "no le gusta" que, mientras el titular del Poder Ejecutivo se "pelea contra los grandes intereses, los grandes empresarios", el partido no avance al mismo ritmo debido a las prácticas burocráticas.

“Estoy consciente que lo más importante debe de ser la movilización para la reforma eléctrica y para la ratificación de mandato. A mí no me gusta ver que mientras el Presidente pelea contra los grandes intereses, los grandes empresarios, contra todo para que nuestro país avance, nosotros estamos en practicas burocráticas, que en el fondo son intereses particulares o de facción", señaló.

Leer más: ¡Solo mujeres! TEPJF perfila elección exclusiva de mujeres en Tlaquepaque, Jalisco, tras anulación

En este sentido, dijo ser consciente de que, en estos momentos, lo más elemental para el proyecto que encabeza el presidente López Obrador es lograr que el Congreso de la Unión avale su iniciativa de enmienda constitucional en materia eléctrica y, al mismo tiempo, que permanezca en el Ejecutivo hasta el tiempo que establece la Constitución mexicana.

Ante ello, hizo un llamado a la militancia para invitar a la ciudadanía a que participe en el proceso de la revocación de mandato, precisando que eso se debe hacer dejando de lado la división interna del movimiento.

“Hay que organizar a la gente, es nuestra principal responsabilidad debe de ser nuestra prioridad, no hay ninguna tarea más importarte de nuestro partido, de nuestro movimiento, que promover el derecho ciudadano a ejercer la participación de revocación de mandato en marzo. Es algo que nos debe de mover sin pretexto, sin división”, sostuvo el morenista.

Asimismo, Mario Delgado recordó que, como partido político, la normativa del ejercicio les impide participar en el proceso, por lo que instó a la militancia a difundir información sobre la consulta e invitarlos a que la soliciten.

“Tenemos que conseguir el 3% del padrón, cerrados tres millones de formas entre el 1 de noviembre al 15 de diciembre. Como partido político no estamos participando, porque nos impide la ley y no se ha desviado un solo peso de recurso político, prerrogativas que tenemos para esta actividad. Podemos como ciudadano promover este derecho a participar", expuso el ex diputado federal.

Afirmó que el Movimiento Regeneración Nacional no ha desviado recursos públicos para promover la revocación de mandato.

El líder morenista precisó que se encuentra haciendo un recorrido por los 300 distritos federales de México a fin de organizar a la militancia de cara a los dos grandes temas que tiene el partido.

Mario Delgado reveló que, en su recorrido, se ha encontrado "una gran desinformación", pues la mayoría de las personas desconocen en qué consiste el proceso de la revocación y, al mismo tiempo, están confundidos al respecto.

“Y me he encontrado una gran desinformación, la gente no sabe que va a ocurrir este proceso y también le genera mucha confusión, dicen '¿porqué estamos promoviendo la revocación de mandato si nosotros queremos que siga el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador?'", indicó.

Leer más: ¿Lo has visto? Reportan desaparición de "El Mijis" tras ir a protestar contra Lalo Mora en SLP

Por último, Delgado Carrillo remarcó la importancia de lograr una "movilización histórica" en marzo de 2022, enfatizando que si en las elecciones presidenciales de 2018 fueron 30 millones los que votaron por López Obrador, el próximo año dicha cifra debería de aumentar.