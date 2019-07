Reformas de adopción en Sinaloa, congeladas

La fundadora de Embajadores y Embajadoras por la Adopción en México, Mayela Sánchez, señaló ayer a esta casa editorial que los menores institucionalizados para proceso de adopción son los niños invisibles de México, y en Sinaloa no parece ser la excepción.

Diputados del Congreso del Estado reconocieron que desde el inicio de la legislatura, hasta hoy, no se han presentado minutas o propuestas de ley para mejorar el código civil de adopciones y tampoco cambios que logren homologar las leyes de adopción con las recientes reformas incrustadas en la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes.

Sin embargo, de acuerdo con Claudia Josefina Gámez Verduzco, procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, mientras se homologa la ley general con la ley estatal, que es trabajo de los legisladores locales, DIF trabaja en aplicar algunas indicaciones, como las familias de acogida, que permite al menor vivir en un hogar y no en un centro de asistencia mientras su situación legal se resuelve.

En entrevista para EL DEBATE, indicó que hace unas semanas se llevó a cabo un encuentro nacional de procuradores del DIF, donde se expuso que, en Chihuahua, por ejemplo, ya se está implementando la figura de las familias de acogida: «Vamos a replicar en cuanto el modelo. Estamos asesorándonos con unas asociaciones civiles que se dedican a las familias de acogimiento residencial, esto viene siendo temporal, niños que, en lugar de estar en una casa hogar estar con una familia que desee colaborar», explicó.

Detalló que es importante llevar a cabo un proceso de socialización, mostrarles a las familias de Sinaloa qué necesitan para ser familia de acogida: «Estamos en la etapa de lineamientos. Esperemos que a finales de año podamos comenzar a socializar para que la sociedad se acerque con nosotros y diga “yo quiero ser una familia de acogimiento”», sostuvo.

Después de eso, agregó que podrán empezar a tomar valores psicológicos y el entorno social de cada familia.

Familias de acogida

Claudia Josefina Gámez Verduzco detalló que el lineamiento será de mucho apoyo para el menor, sobre todo porque el entorno ideal para ellos es una familia que otorgue el calor de hogar: «Hay centros de asistencia que entran y salen las trabajadoras y los niños, efectivamente, están bien cuidados, porque tienen su cama, su comida las tres veces al día, tienen su ropa limpia, van a la escuela, pero nunca vas a comparar estar en un entorno de familia», sostuvo.

Por su parte, la diputada presidenta de la Comisión de Equidad de Género y Familia, Francisca Abelló, señaló que «hay que ir poco a poco» en el tema de adopciones y sus legislaturas propias en Sinaloa. Detalló que el tema no se ha tocado todavía porque se tienen otros problemas en la mesa.

Sobre la posibilidad de implementar familias de acogida en Sinaloa, la diputada aceptó que mientras los niños estén bien atendidos, se puede trabajar en Sinaloa, analizar y verlo con calma: «Lo primordial es la atención del niño, del adolescente, eso es lo fundamental, y a partir de ahí hay distintas opciones».

A su vez, el diputado Horacio Lora Oliva, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, agregó que el tema de adopciones tampoco está en la agenda para este periodo legislativo: «Hasta ahorita no tenemos en el Congreso esa parte trabajada. Sabemos de la Ley General, pero no tenemos hasta ahorita y no está en la agenda legislativa para este periodo. Sin embargo, la importancia que revierte definitivamente esté o no esté seguramente lo vamos a valorar en breve», manifestó.

El legislador comentó que han tenido mucho trabajo con temas de urgencia, como la paridad de género y el matrimonio igualitario, pero también la reforma institucional para la desaparición forzada y su ley secundaria: «Sí es un asunto que se debe de atender, que todos los niños de México tienen derecho a tener tutores, y que para eso debe existir el marco normativo que permita que tengan esta protección», añadió.

Hasta el 2018, la Procuraduría para la Protección de Niños, Niños y Adolescentes del Sistema DIF de Sinaloa mantenía en su registro 19 centros de asistencia social en siete de los 18 municipios: Mazatlán, Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Navolato y Culiacán. La Ciudad de los Niños, en Navolato, es el más grande en su tipo en Sinaloa, con capacidad para sesenta menores.

Para atender: Aplicación de leyes

El Senado de la República reformó la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes en el tema de adopciones. En ella establece que se deberá aplicar el modelo de familias de acogida, que permita a los menores permanecer fuera de centros de asistencia, pero en hogares idóneos, solo mientras se resuelve su situación.

Cabe destacar que las leyes generales no obligan a que un estado acate sus normas, pero la permite implementarlas. En esa tesitura legal, Sinaloa espera poner el método de familias de acogida.

La ley Nacional de Adopciones, en la que trabaja el Senado y que promueven colectivos y asociaciones civiles, homologaría la normativa para todas las entidades y obligaría a cumplirlas, pese a los códigos de adopción estatales.