Reformas, ¿derrota política de AMLO y cortina de humo?

México.- Como una derrota política del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), calificaron algunos columnistas y analistas políticos el rechazo a la reforma constitucional de la Ley Eléctrica. Otro grupo de analistas se limitan a señalarlo como un fracaso o falta de aceptación de la política opositora.

Estrategia

Sin embargo, los columnistas de Debate Fernando Zepeda, Nora Arellano, Alfredo Brambila y Héctor Ponce coinciden con el analista político Oswaldo Villaseñor, en que mandar la iniciativa de reforma de la Ley Minera fue solo una estrategia para mitigar el fuerte golpe político propiciado por los partidos de oposición en el Congreso de la Unión.

Leer más: "¡Conteste!": Lilly Téllez encara a Citlalli Hernández por campaña contra "traidores a la patria"

Oswaldo Villaseñor destacó que en el artículo 27 constitucional de la Ley Minera queda implícito que los bienes del subsuelo mexicano son propiedad de la nación, entonces ya había una nacionalización del litio, lo que cambia son las leyes secundarias, por lo que la aprobación inmediata de esta reforma fue solo para contrarrestar los efectos políticos de la reforma constitucional rechazada.

Asimismo, Alfredo Brambila señaló que Andrés Manuel López Obrador prepara su salida y con esta derrota política empieza a perder poder, por lo que empezarán a resurgir, dijo, nuevos personajes que pudieran ocupar su lugar.

Por su parte, Héctor Ponce resaltó que Morena pudiera iniciar una campaña de desprestigio como “traidores de la nación” contra los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica que, seguramente impulsará Morena a nivel nacional, campaña que deberá cuidarse, dijo, porque pudiera voltearse el sentido y, en lugar de afectar a los diputados de oposición, pudiera servirles de campaña política para posicionarse para el 2024.

Sin duda, los analistas políticos coinciden en que el rechazo a la reforma constitucional y el mal manejo político para impulsar una nueva reforma, como en el caso de la Ley Minera, dan pie a iniciar la carrera por los mejores puestos en el 2024.

“No es una derrota, pero lo del domingo sí fue un fracaso”

No lo vería como una derrota política, pues AMLO sigue siendo fuerte, pero sí es un fracaso lo que sucedió particularmente el domingo con la iniciativa de la reforma eléctrica, expuso el columnista político Fernando Zepeda.

“Se evidenció una total falta de operación política, de seriedad, diálogo y, sobre todo, pecaron, particularmente López Obrador, de soberbia”.

Resaltó que el problema se hizo más grande cuando, en lugar de propiciar y promover el diálogo y la concertación entre los grupos políticos, al contrario, atizó el fuego cuando en una de sus mañaneras anuncia que no se le cambiaría ni una coma a su iniciativa de reforma eléctrica, y eso enardeció más a los opositores que, como nunca, se presentaron unidos a la votación del domingo.

“Fue una lección para que AMLO le entienda que no puede seguir imponiendo cosas por encima de las diferencias de opinión que existen con los demás grupos. Tiene que buscar concertar, negociar”.

Fernando Zepeda, columnista de Debate.

“Ellos (Morena) lo están asumiendo como una derrota”

“Hay una no aceptación a una política pública que tiene que ver con la electricidad en México”, expresó Nora Arellano al señalar que ella, como analista, no lo vería como una derrota política del presidente.

Pero ellos la están asumiendo así, aunque en realidad lo que demostraron fue una falta de capacidad para escuchar a quienes son opositores a su gobierno y consensuar entre todos una reforma que tuviera los ingredientes que promovían, equilibrados con lo que propone la oposición”.

El enviar otra iniciativa en cuanto fue rechazada la reforma eléctrica, agregó, se ve con mucha tristeza por parte del partido en el poder, porque obviamente queda demostrado que Morena no existe como partido, Morena está a lo que el presidente diga, “no son capaces de enmendar ni un solo renglón de lo que se les manda, no respetaron el curso que una iniciativa del presidente. Como legisladores y legisladoras nos dan a entender que no tienen una opinión, ni pensamiento propios”.

Nora Arellano Chávez, columnista de Debate

“Presentar tema del litio fue para calmar el duro golpe”

“Definitivamente, es una derrota política de AMLO, porque esta medida forma parte del conglomerado principal de iniciativas que había enarbolado el presidente”, expresó Alfredo Brambila Soto.

El columnista de Debate explicó que, desde que se prolongó la votación, se pudo ver el trabajo de cabildeo, porque en esos días se cambiaron expresiones de votos que se tenían en contra para votar a favor, desde esa intención de buscar la aprobación, incluso entre la oposición y no lograrse, se puede sentir la derrota de Morena.

Asimismo, dijo que el presentar de forma inmediata la reforma a la Ley Minera solo puede verse con la intención de contrarrestar mediáticamente la derrota política. “Había que solapar un poco el duro golpe político que había recibido el presidente”.

Resaltó que la oposición ha cometido el error de seguir el discurso de ser meramente responsivo, es decir, actúan en función de lo que haga o deje de hacer el presidente.

Alfredo Brambila, columnista de Debate.

“El Domingo de Resurrección, resucitó la oposición política”

“El Domingo de Resurrección sirvió para ver que la oposición, que había estado muerta por tres años, resucitó y propinó una derrota política en el Congreso al presidente”, resaltó Oswaldo Villaseñor al destacar que la unión de la oposición hizo la fuerza necesaria para hacer historia y, por primera vez en nuestro país, rechazar una reforma constitucional de un presidente. Agregó que esta derrota de AMLO va a replantear el juego que se estaba siguiendo rumbo a la sucesión.

“Hasta antes del domingo, muchos veíamos que no había una fuerza política que pudiera, cuando menos, competirle el poder en el 2024, sin embargo, las reglas del juego cambiaron de manera radical”.

En analista y columnista político resaltó que, si el presidente creía tener la fuerza política suficiente para adherir la Guardia Nacional al Ejército mexicano o para aprobar la reforma electoral para desaparecer al INE y de esta forma perpetuarse en el poder, esa visión de AMLO, dijo, falleció también el domingo.

Oswaldo Villaseñor, columnista y analista político.

“No recuerdo otro presidente con una derrota como esta”

“Es una total derrota política de AMLO”, expresó Héctor Ponce.

El columnista dijo que, siempre que el Ejecutivo no pueda sacar una reforma, es una derrota y más de este nivel. “No recuerdo un presidente de México que no haya podido sacar una reforma constitucional. Es una derrota muy grande, sobre todo para el presidente, que tiene altos niveles de aprobación”.

Resaltó que no hubo una buena negociación de Morena, pero además, la oposición tiene un bloque muy fuerte en contra del presidente.

Leer más: México registra 82 homicidios diarios en primer trimestre del 2022: Rosa Icela Rodríguez

Dijo que la aprobación de la reforma a la Ley Minera es para tener una bandera de que nacionalizaron el litio y bajar la hemorragia que causó la gran derrota que tuvieron.

Sin embargo, el columnista de Debate resaltó que lo positivo para la política de México es que hay un verdadero equilibrio en el Poder Legislativo, “no hay un poder absoluto del presidente, no tenemos presidencialismo y no queremos llegar a eso. La división de Poderes es evidente y es lo positivo de todo esto”.

Héctor Ponce, columnista de Debate.