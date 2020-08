Refrendan alianza legislativa Morena, PT, PES y PVEM: "Estamos más fuertes que nunca"

Ciudad de México.-En la plenaria que sostiene la bancada de Morena en la Cámara de Diputados previo al inicio del tercer año legislativo, se refrendó la alianza legislativa entre Morena, Partido del Trabajo (PT), Partido Encuentro Social (PES) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que presumieron que están "más fuerte que nunca" y acordaron en la agenda que impulsara en el periodo ordinario que inicia la eliminación de fuero presidencial y fideicomisos, reforma a pensiones y Paquete Económico 2021.

Se tuvo en la inauguración a cargo de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien a través de un video-mensaje dejó estipulado los asuntos pendientes de la Cuarta Transformación (4T) para abordar en este periodo de sesiones ordinarias.

Coincidimos ampliamente con ella en la agenda legislativa que ha planteado, los asuntos pendientes que tendremos para este periodo, empezando por la reforma al artículo 108 constitucional para eliminar el fuero, terminar con la figura del presidente intocable, del presidente impune, que ahora vemos cómo la pirámide de corrupción empezaba justamente ahí, desde la figura presidencial, indicó Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro.

En ese sentido, puntualizó que dicha reforma al artículo 108 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos será discutida el día 2 de septiembre, con la finalidad de “desarticular esa figura que siempre existió del presidente intocable, tendrá que rendir cuentas, podrá ser juzgado como cualquier otro ciudadano”.

Refrendaron Morena, PES, PVEM y PT por tercer año su alianza legislativa en San Lázaro. | Especial

Delgado Carrillo refirió que durante la plenaria se abordó la necesidad de recursos que se requieren en el país, sobre todo para que sean destinados en los programas de apoyo para la población y en la atención de la salud de las mexicanas y los mexicanos, de ahí la importancia de extinguir los fideicomisos.

No podemos tener fideicomisos con recursos ociosos mientras se están necesitando para la atención de la salud. Entonces vamos a caminar con esa reforma, subrayó.

El diputado comentó que las diputadas y diputados de Morena están listos para atender el Paquete Económico 2021, el cual “sin duda va a ser de la mayor relevancia, porque va a fortalecer esta estrategia que tiene el Gobierno de la República, de no endeudar al país”.Y, agregó, nuestro país ha actuado de manera responsable al no sobreendeudar. Qué bueno que el Presidente de la República no atendió esas voces irresponsables que pedían un endeudamiento mayor cuando no tenemos la capacidad de hacerlo y en estos momentos las finanzas públicas estarían muy comprometidas, se decidió la austeridad, se decidió la reorientación de recursos.

Los legisladores acordaron la agenda legistiva que impulsarán los partidos políticos que integran la Cuarta Transformación (4T). | Especial

Alianza legislativa



Por otra parte, por tercer año se mantiene alianza legislativa y el compromiso que tienen los partidos integrantes de la coalición Juntos Haremos Historia, Morena, Partido del trabajo (PT), Partido Encuentro Social (PES) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), para contribuir a la Cuarta Transformación y al proyecto del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Estamos más fuertes y unidos que nunca, y no nos va a separar la disputa por ningún cargo. Sabemos la responsabilidad que tenemos, sabemos el momento histórico que vive el país y sabemos que lo importante son las reformas que estamos impulsando, dijo.

