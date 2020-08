'Regaña' AMLO a simpatizantes por no respetar sana distancia

Matamoros.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador reprendió a sus simpatizantes que se reunieron esta tarde en Matamoros, Tamaulipas, para darle la bienvenida, sin respetar las medidas sanitarias impuestas por la pandemia de Covid-19.

Los seguidores del tabasqueño, quienes portaban mantas, pancartas y megáfonos, y sólo algunos de ellos con mascarillas, se agolparon en el lugar donde el Mandatario supervisó obras de mejoramiento urbano.

Al percatarse de su presencia, el Jefe del Ejecutivo decidió pronunciar un discurso muy breve, de apenas cuatro minutos, para pedir a las personas que se retiraran a sus casas.

"Amigas, amigos de Matamoros, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes, la verdad es que me siento apenado, muy apenado, porque no debió hacerse este acto, estamos en plena pandemia todavía y tenemos que cuidarnos todos, de modo que no voy a tardar mucho porque quiero que guarden sana distancia y que se vayan retirando", dijo.