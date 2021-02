Regaña Jaime Rodríguez a alcaldes de Nuevo León: "No se hagan guajes con sanciones por cubrebocas"

Monterrey, Nuevo León.- Después de aprobarse una reforma a la Ley de Salud que sanciona a quién no use cubrebocas, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón pidió a los alcaldes metropolitanos no hacerse "guajes" con esta medida.

Señaló que muchos andan "encampañados", les explicó en qué consisten las sanciones por no llevar el cubrebocas en vía pública o comercios, tendientes a castigar con hasta 36 horas de arresto o multa a las personas que incumplan la disposición.

En la reunión virtual semanal con los presidentes municipales, Jaime Rodríguez recordó que algunos ediles andan "encampañados", pero adelantó que si no cumplen los protocolos sanitarios, se les cancelarán los eventos políticos, incluso si los ex funcionarios estatales que se sumaron a los partidos políticos para contender por un cargo de elección popular.

"En el caso de cubrebocas es obligatorio. El no uso le toca la sanción a los alcaldes"

Dijo Jaime Rodríguez y agregó: "No se hagan guajes con sanciones. Yo sé que andan encampañados. No van a hacer eventos en campaña como antes."

Jaime Rodríguez "El Bronco", reprochó a los alcaldes que en el transporte es responsabilidad de su administración y que nadie debería de subirse sin cubrebocas e hizo hincapié en que esto no ocurre en las plazas públicas, donde muchas personas no portan el cubrebocas.

Cabe señalar que la reforma a la Ley de Salud todavía no se publica en el Periódico Oficial del Estado, requisito indispensable para entrar en vigor. Sin embargo, el Estado actualiza cada mes un acuerdo en dicho Periódico Oficial que sanciona el que no se use el cubrebocas.

Por otra parte, también se les adelantó que en este proceso electoral no habrá eventos de campaña como antes, y sostuvo Jaime Rodríguez que si no se cumplen las disposiciones oficiales, no se van a permitir los eventos políticos en Nuevo León.

