Regidora que acusó de "falta de identidad" a colectivo LGTBQ+ no será sancionada

Catalina Bustillos, Regidora en el Ayuntamiento de Chihuahua por parte del @PESNacionalMX : “#LGBT quien sabe que tanto, no existen esos términos. Existe la pérdida de identidad en búsqueda de sentido de pertenencia. No quiero que me aplaudan y si se enojan, enójense” ����♂️ pic.twitter.com/EMKXHruS3V