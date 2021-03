Registra Fuerza por Mexico a Juan Carlos Martínez como candidato la gubernatura de Querétaro

Fuerza por México registró a su candidato para contender por la gubernatura del estado de Querétaro, se trata Juan Carlos Martínez Cecias Rodríguez quien es el abanderado del partido para ganar la elección.

Tras su registro ante el Instituto Estatal Electoral de Querétaro (IEEQ), Martínez dijo que cree que su experiencia, propuestas, visión y capacidad de liderazgo pueden darle un mejor futuro al estado de Querétaro.

El candidato de Fuerza por México se dijo dispuesto a terminar con el bipartidismo que existe en Querétaro. "Voy a ser gobernador porque estoy seguro de Querétaro puede estar mejor, presenté mi candidatura porque veo que en esta elección los queretanos ven una continuidad que no les satisface", comentó.

Durante su registro ante el IEEQ estuvo acompañado de Gerardo Islas Maldonado, y la secretaria general adjunta, Mariana Ortiz Cabrera y su familia.

También comentó que "los queretanos están cansados de ver a los mismos partidos políticos de siempre, los mismos vicios, los mismos resultados y los problemas siguen creciendo sin que llegue alguien con el valor de proponer algo nuevo".

Respecto a terminar con el bipartidismo, dijo que no propone venganzas ni persecuciones pero si se trata de castigar la corrupción y la ley se ha ignorado tanto tiempo, es necesario hacer un compromiso con la honestidad y la transparencia.

Juan Carlos Martínez ya presentó su declaración patrimonial y espera que todos los candidatos pronto hagan lo mismo.

"Mi candidatura representa una nueva manera de hacer política, porque no vivo de la política, me sostengo por mi propio trabajo, soy un hombre de familia y de valores, lo que me impulsa no son ambiciones sino aplicar mi experiencia en innovar para la construcción de un mejor gobierno y un mejor Querétaro", finalizó.