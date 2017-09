Registran Frente Amplio ante el INE

Ciudad de México (Por Carina García).- Los líderes de PAN, Ricardo Anaya, del PRD, Alejandra Barrales y de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, formalizaron ante el instituto Nacional Electoral (INE) la intención de trabajar juntos hasta 2024 e impulsar un gobierno de coalición.

Vamos a privilegiar para ello lo que los une, no las diferencias, aseguró el diputado Agustín Basave, quien leyó el documento de 10 puntos de “causas y propósitos” que impulsará el Frente.

Este, dijo Barrales en su mensaje, “no es un frente para ganar una elección sino para construir un gobierno de coalición“.

El pegamento del frente, destacó Anaya, es acabar con la corrupción, el principal cáncer del país, acabar con la impunidad y “que en México quien la haga la pague”; acabar con la violencia, lograr el crecimiento económico para todos y acabar con la pobreza y la desigualdad.

“Es un frente ciudadano, anti régimen, un frente anti PRI”, advirtió Dante Delgado, de MC, quien sostuvo que el grupo también buscará que no haya financiamiento a partidos, fuero legislativo ni pensiones a expresidentes.

Fue Delgado, líder de MC el encargado de entregar al director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos del Instituto Nacional Electoral (INE), Patricio Ballados, el oficio y convenio del Frente Ciudadano por México, el documento de “causas y propósitos”, así como el reglamento que regirá a los tres partidos "a partir de hoy" y hasta el 31 de diciembre de 2024.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, dio la bienvenida a los dirigentes a “la casa de la democracia pero también de la pluralidad” y a tres días de que arranque un proceso electoral inédito recordó que, como en todo régimen democrático, nadie gana todo ni nadie pierde todo.

El presidente de la Comisión de Prerrogativas, el consejero Marco Antonio Baños, explicó que la dirección electiva verificará el cumplimento de los requisitos legales para dictaminarlos –en 10 días hábiles- , someterlos a la Comisión y llevarlo a votación del Consejo General.

"El Frente Amplio no es una imposición": Mancera

Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, sostuvo que la construcción del Frente Amplio Democrático (FAD) no es una imposición, sino un proyecto de nación que se edificará con la sociedad civil.

Mancera eludió hablar sobre los prospectos a liderar el FAD, incluso de su persona, y afirmó que personalmente se dedicará a integrar a todas las personas posibles para crear un proyecto de nación fortalecido.

Mancera declaró que la suma de ideologías para que el FAD sea una opción en 2018 es posible, pero la condición es que los partidos políticos se pongan al servicio de la gente.

En junio pasado durante el Congreso Nacional de la Iniciativa Galileos “Construyendo el Frente Amplio”, mandatarios del PRD y el PAN coincidieron en que es necesario crear alianzas a fin de garantizar triunfos en los comicios del próximo año.

No obstante, el FAD en Morelos sólo es avalado por el PRD, ya que unos días después de surgir la propuesta el presidente estatal del PAN, Juan Carlos Martínez Terrazas, aseveró que no irán de la mano con el PRD, puesto que no tienen coincidencias ideológicas con ese partido.

