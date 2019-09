Registran a AMLO y su esposa en SAT como socio de 26 empresas

México.- Esta mañana, el presidente de México denunció haber sido registrado en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) junto a su esposa Beatriz Gutiérrez Mueller. El nombre de Andrés Manuel López Obrador aparece como socio de 26 empresas fantasma.

Fue en la conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano denunció una inscripción que hicieron del SAT el pasado 11 de agosto del 2019, en las oficinas de la institución en Boca del Río, Veracruz.

Apareció que me inscribieron como socio de 26 empresas; me rayé, me convertí en empresario

Bromeó AMLO sobre el registro que es falso.

López Obrador aseguró que el registro es falso, que no tiene empresas y que ni siquiera le interesa el dinero. Incluso comentó que no nunca ha tenido tarjeta de crédito.

No soy empresario, respeto mucho a los que se dedican a esa actividad, yo soy servidor público; no tengo empresas, no tengo propiedades, bienes, apenas tengo la cuenta en donde me depositan mi sueldo, nunca he tenido tarjeta de crédito