Registran a AMLO y su esposa en SAT como socio de 26 empresas

México.- Esta mañana, el presidente de México denunció haber sido registrado en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) junto a su esposa Beatriz Gutiérrez Mueller. El nombre de Andrés Manuel López Obrador aparece como socio de 26 empresas fantasma.

Fue en la conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano denunció una inscripción que hicieron del SAT el pasado 11 de agosto del 2019, en las oficinas de la institución en Boca del Río, Veracruz.

Apareció que me inscribieron como socio de 26 empresas; me rayé, me convertí en empresario

Bromeó AMLO sobre el registro que es falso.

AMLO: No soy empresario y no tengo propiedades, nunca he tenido tarjeta de crédito

López Obrador aseguró que el registro es falso, que no tiene empresas y que ni siquiera le interesa el dinero. Incluso comentó que no nunca ha tenido tarjeta de crédito.

No soy empresario, respeto mucho a los que se dedican a esa actividad, yo soy servidor público; no tengo empresas, no tengo propiedades, bienes, apenas tengo la cuenta en donde me depositan mi sueldo, nunca he tenido tarjeta de crédito

Aunque parezca increíble, nunca me ha interesado el dinero: AMLO

Aunque parezca increíble, nunca me ha interesado el dinero, aunque no pienso, que todo el que tiene es malvado; hay quienes tienen un patrimonio y lo han hecho en conformidad con la ley y merecen respeto, pero yo en mi filosofía, en mi manera de pensar y de ser, nunca me ha importado lo material

Quién sabe por qué hicieron esto, hay que analizarlo, SAT está investigando

Los felicito a los funcionarios del SAT, porque tienen un sistema para advertir cuando hay operaciones extrañas, irregulares, y este fue el caso. Se dieron cuenta.

Ya cuando sepamos más, ya les informamos más. Esto fue apenas ayer.

Lo falsificaron. No tengo empresas y no soy socio de nada, ni mi esposa. Están muy mal acostumbrados, imagínense hacer seto, como sea si fue por venganza, de alguien dolido que quiso vulnerar el sistema del SAT, o alguien que en efecto constituye estas empresas que puede hacer negocio engañando de que yo soy miembro de la empresa, o mis adversarios políticos para que el día de mañana aparezca de que estoy yo haciendo negocios chuecos

Vamos esperar el informe del SAT, estas empresas están canceladas en el SAT, pero no se sabe, por eso también es importante el castigar con rigor a los que constituyen empresas fantasmas, la facturación falsa, poner orden en todo esto

Sí hay mucha información sobre facturas falsas y sobre empresas fantasmas, muchísimas, en general, como de repente aparecen empresas que tienen sus domicilios fiscales en colonias populares, donde no habita nadie, todo eso ha sido una práctica constante, que es lo que se quiere evitar con la reforma que se está proponiendo, que sea delito grave el hacer facturas falsas, el tener empresas falsas, significa evasión fiscal, mucho dinero que deja de recibirse en la hacienda pública