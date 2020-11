Regresa el periódico Regeneración, anuncia Mario Delgado

México.- Anuncia Mario Delgado, actual presidente de Morena, que el día viernes 20 de noviembre será lanzado nuevamente el periódico "Regeneración", con el cual se buscará informa y formar a los militantes del Movimiento de Regeneración Nacional.

A través de su cuenta de Twitter, el actual dirigente nacional de Morena, Mario Delgado adelantó que el día de mañana sería el "relanzamiento" de Regeneración ,"el periódico de las causas justas". Regeneración tendrá como objetivo "abrir el diálogo con la comunidad, libre de las campañas de desinformación y fake news de la derecha", escribe Delgado en su tweet.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Mañana haremos el relanzamiento de Regeneración para que vuelva a ser la principal herramienta de información y formación de la militancia de #Morena. Vamos a abrir el diálogo con la comunidad, libre de las campañas de desinformación y fake news de la derecha.

@CENMorenaMX pic.twitter.com/2MYLbMw916 — Mario Delgado (@mario_delgado) November 19, 2020

Esto último podría hacer pensar que la militancia encabezada por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador busca contraatacar los múltiples "ataques" que desde muy diversos medios de comunicación, incluso entre ellos extranjeros, tienen el propósito de desprestigiar las acciones y políticas del actual gobierno.

Por otro lado, al presidente de Morena se le ha visto muy activo, tanto en redes sociales como en sus movimientos políticos, debido quizá a que actualmente se encuentra muy concentrado en establecer las alianzas con las que Morena se enfrentará a los comicios electorales del próximo año.

El día de ayer, Delgado, ya adelantaba que Morena no iría en coalición con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el estado de San Luis Potosí, esto a pesar de que la semana pasada había anunciado que ya se encontraba en platicas con los funcionarios públicos de Morena de los estados de San Luis Potosí, Guerrero y Nuevo León.

En los últimos tweets subidos por Mario Delgado, el actor político ha dejado muy en claro que el partido que el actualmente preside no se unirá con aquellas asociaciones partidarias que no compartan los principios y valores de Morena, y, sobre todo, los partidos que no estén a favor de la Cuarta Transformación.

En días pasados el dirigente de Morena había recalcado que el partido del presidente de la República es un partido plural, pero que persigue un único objetivo: la trasformación de México a través del proyecto de Andrés Manuel López Obrador.

El periódico Regeneración

Regeneración fue fundando el 7 de agosto de 1901 por los hermanos Flores Magón en la Ciudad de México. Básicamente, era un periódico anarquista, con el cual se buscaba atacar la dictadura del que fue 7 veces presidente de México: el militar Porfirio Díaz, quien ocupó la presidencia por 31 años.

Los artículos publicados en Regeneración provocaron la persecución y encarcelamiento de sus fundadores. Sin embargo, desde el destierro, uno de los hermanos Flores Magón, Ricardo Flores Magón volvió a erigir el periódico cuando se encontraba en San Antonio, Texas en 1904 y en San Luis, Colorado en 1905. Más tarde, Ricardo sería apresado por las autoridades de la nación norteamericana por violentar los principios de neutralidad del país.

Regeneración, fue considerado como la mayor influencia para los cambios sociales y político realizados en México el siglo pasado, mismos que fueron pieza clave en la promulgación de la Constitución de 1917.

Cabe mencionar que, además de los hermanos Flores Magón, en Regeneración participaron Juan y Manuel Sarabia, Antonio I. Villarreal, Librado Rivera, Anselmo L. Figueroa y Práxedis G. Guerrero, entre otros 3 mil escritores procedentes de diversas regiones del territorio nacional y de la región suroeste de los Estados Unidos.

Regeneración pasó por 6 etapas. La primera de 1900 a 1901. La segunda de 1904 a 1905. La tercera que duró durante 1906. La cuarta de 1910 a 1918. La quinta, liderada por Efrén Castrejón, anarquista mexicano, de 1937 a 1938. Y la sexta y última de 1941 a 1980, su período más largo hasta el día de hoy.