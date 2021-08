Regresar a clases sin condiciones suficientes es una catástrofe anunciada en México

México.- Mientras que la autoridad de salud federal en México permanece en la idea del regreso a clases presenciales, a pesar de los altos contagios derivados de la tercera ola por covid-19, diversos especialistas en salud y epidemiología han dicho a esta casa editorial que no es el momento oportuno ante la virulencia del virus y la variante Delta.

Pero no solo eso, Carlos Ornelas, doctor en educación, apuntó que las instituciones educativas en México no tienen el presupuesto suficiente para garantizar que se cumplan con importantes medidas de prevención y los gastos, en la medida de lo posible, no en lo necesario, caerían en los padres de familia. “Regresar sin las condiciones sanitarias suficientes es una catástrofe anunciada de prolongación de la enfermedad y males para nuestra niñez y para los adolescentes que vayan a las escuelas”, dijo para Debate.

Casos confirmados

Tan solo en los datos oficiales, en su más reciente reporte, la Secretaría de Gobernación y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes señaló que de abril 2020 al 8 de agosto 2021 suman 60 mil 928 menores confirmados con el virus, de ellos 11 mil 382 con la edad de 0 a 5 años y 14 mil 426 de 6 a 11 años. El grupo de edad de 12 a 17 años es el que acumula mayores casos, 35 mil 020, según se informó.

En defunciones, el grupo suma 613, de las cuales 278 son mujeres y 335 son hombres. El Gobierno federal argumenta que los menores no han sido duramente golpeados por la pandemia, sin embargo, para Carlos Ornelas, doctor en educación, si no hay más contagios es debido a la protección que han tenido de no interactuar en las aulas.

Sin recursos para el regreso óptimo

Carlos Ornelas, doctor en educación y autor del libro Política, poder y pupitres, reconoció que hay una necesidad de regresar a las escuelas y se conoce a través de estudios muy sólidos y encuestas que muestran que el cansancio de los niños y de las familias por las clases a distancia. Además, reconoció que, como siempre, se ha impactado más a los niños pobres y a sus familias, también incluidos el 6 por ciento de los niños indígenas que viven en las zonas alejadas de la sierra, que no tienen acceso ni a la televisión.

Sin embargo, advirtió que no se puede regresar sin tomar las precauciones debidas. Por un lado, analizó que el presidente en su discurso dice que se regresa porque ya es momento, y promete que la secretaria de Educación, Delfina Gómez, explicará la estrategia, pero, por el otro, todavía no se conocen las acciones concretas.

“Porque, la verdad, es que no tiene una estrategia, al menos no definida, más allá de los ocho puntos de los protocolos, que son los internacionales”, explicó.

Reconoció que, si hubiera recursos suficientes y se hicieran, no estaría mal cumplir esos protocolos, que son remodelar las escuelas, sobre todo las que estuvieron abandonadas los 18 meses, el pasto, el aseo y la condición sanitaria fundamental. No obstante, es difícil cuando, por lo menos, 30 mil escuelas no tienen agua potable y alrededor del 70 por ciento de las escuelas que sí tienen agua, no es potable. El también académico de la Universidad Autónoma Metropolitana mencionó que el agua es primordial para mantener la prevención de contagios, y el gasto de tenerla constante es elevado, así como cumplir con cubrebocas y vigilancia.

“El Gobierno de la 4T está muy cicatero con esto de la austeridad republicana, le recorta fondos a la educación. Al programa La Escuela es Nuestra, que es para mantenimiento, reposición de muebles, le presupuestaron para este año 15 mil millones de pesos, dijo el presidente, y no era cierto, fueron 12 mil 550 y, de esos, recortaron 250, o sea que menos”, explicó.

Por lo anterior, consideró que el presidente no pone los recursos donde pone su oratoria, pero sí en el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas, en Pemex, entre otros proyectos que le cuestan mucho al país y no a la educación.

“Tenemos ese dilema y hay buenos argumentos de los dos lados. Quienes se oponen por buenas razones, porque saben esto que te estoy comentando, que el Gobierno no va a cumplir, porque las familias no pueden poner recursos para limpiar por completo sus escuelas, tener agua potable, comprar agua de botellón para sus hijos o que lleven sus botellas todos los días. Es muy caro para familias que están en la pobreza extrema”, reafirmó.

Sin pruebas covid

El doctor en educación cuestionó para Debate el modelo híbrido, que implica algunos alumnos en las aulas y otros a distancia, y que se propuso desde Esteban Moctezuma. “¿Con qué personal docente, qué capacitación se les ha dado?”, señaló. Reafirmó que no hay nada claro.

“Regresar así, a lo rústico, al ahí se va, es terrible porque, si bien es cierto que ha habido poca infección de niños, es porque no han tenido contacto, están encerrados, y cuando salen a los parques, son lugares abiertos;pero en los salones es probable que aumenten los contagios, y los adolescentes en educación media son ahorita los más vulnerable porque no tienen la vacuna”, reafirmó.

En Europa, que se ha puesto como ejemplo de las clases presenciales, el especialista describió que se realiza una prueba de antígeno o la prueba rápida por semana a cada uno de los asistentes de las escuelas, maestros, alumnos y los trabajadores, e incluso, cuando ven que son niños muy pequeños, que ven que los llevan sus papás hasta las puertas de la escuela, también se hacen pruebas a los papás o quien los lleve. Lo anterior, añadió, para México no está previsto, al menos todavía falta que lo anuncie la maestra Delfina Gómez, aunque insistió en que no hay recursos.

Concluyó que tal vez lo más sensato sería posponer el ingreso hasta que ya aminore bastante la pandemia y hasta que las condiciones de cada una de las escuelas estén dadas.

Para entender...

Sin apoyos claros

El 10 de agosto, la SEP convocó a través de un comunicado a las comunidades escolares del país a ser parte de la estrategia para un regreso seguro a las escuelas. Hizo un llamado a los Comités Participativos de Salud Escolar integrados por profesores, padres de familia, directivos y personal administrativo y de mantenimiento de las escuelas públicas, a colaborar en las jornadas de limpieza para un regreso seguro a las escuelas. Aunque añadió que AMLO impulsa distintos programas de apoyo e infraestructura escolar a las escuelas públicas de todo el país, no se especificó ninguno para que pudieran acceder.