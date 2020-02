Regresé más cabrón.- Aceves del Olmo

Ciudad de México.-El dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), el priista Carlos Aceves del Olmo, dijo que, tras una enfermedad de tres años que lo obliga a usar bastón y silla de ruedas, regresó a sus labores sindicales "más cabrón".

En presencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador y de cientos de cetemistas reunidos en el Monumento a la Revolución, el senador de 79 años afirmó ser más exigente con sus colaboradores en la dirigencia del sindicato.

Ya no estoy enfermo, ya no veo médicos, porque para mí, y lo digo delante de mi familia, el único médico que me puede aliviar está allá arriba y Él me está aliviando."