Regularización de la marihuana será prioridad en el Senado: Sánchez Cordero

México.- La senadora del partido Morena, Olga Sánchez Cordero, dio a conocer que la reforma en materia de legalización de la marihuana en México será un tema prioritario en le período de sesiones que inicia el próximo mes de febrero del presente año.

No obstante, la comisiones de Justicia y Salud, organismos donde se discutirá la nueva iniciativa referente a la cannabis, se quedaron sin presidentes, puesto que tanto Julio Menchaca como Américo Villarreal cuentan con licencia al ser candidatos del Movimiento Regeneración Nacional a las gubernaturas de los estados de Hidalgo y Tamaulipas, respectivamente.

Es por ello que, de acuerdo con fuentes consultadas por Milenio, refirieron que será este fin de semana cuando en la Reunión Plenaria de la Comisión de Salud se proponga a la senadora Margarita Valdez como encargada de dicha comisión, al ser médico de profesión y haber participado de forma activa en el grupo de trabajo.

Haciendo uso de su cuenta oficial de Twitter, la ex titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) compartió una noticia publicada por la cuenta de Noticias del Congreso, en la cual ella refirió que el tema de la regularización de la marihuana serpia prioridad a partir del 1 de febrero.

"La reforma en materia de cannabis será prioridad en el periodo de sesiones que inicia la próxima semana", escribió la legisladora Sánchez Cordero.

Desde ya hace varios meses se creó en la Cámara Alta del Congreso de la Unión un equipo de asesores y legisladores que estructuran una nueva iniciativa de regulación de dicha droga, tras que la que fue avalada por la Cámara de Diputados no fue apoyada por todas las bancadas en el Senado, de ahí que se acordó estructurar un nuevo documento.

Hace unos días, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República hizo de conocimiento público que el período ordinario de este año está integrado por una agenda legislativa muy extensa.

En relación al tema de la cannabis, Olga Sánchez Cordero sostuvo que ya es tiempo de regularizarla en México, señalando que incluso en Tailandia dieron ese paso, por lo que el país no debería quedarse rezagado.

“Yo de verdad, quisiera que la Ley de Cannabis, la regulación de cannabis ya saliera adelante, porque ya nos hemos tardado un poquito y como he dicho, ya estamos atrasados internacionalmente: me acaban de informar que ya incluso Tailandia, en los países asiáticos, Tailandia ya aprobó la regulación de la cannabis; por supuesto ya en muchos otros países que la están regulando y nosotros no queremos quedarnos atrás. Queremos ni quedarnos atrás, ni ser los últimos”, expuso.