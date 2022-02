Reino Unido aprueba extradición de Karime Macías, ex esposa de Javier Duarte acusada de fraude millonario

Ese mismo día, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias de la ex esposa de Javier Duarte , cuyos gastos mensuales en Londres supuestamente rebasaban el millón de pesos.

"De manera absurda no se acusa a ningún miembro de esas seis empresas, tampoco a ningún otro miembro de Patronado del DIF ni acaso a funcionario alguno. Sólo a Karime Macías, que no era servidor público ni tenía relación con contratos del DIF", expuso el abogado.

El pasado 10 de enero se llevó a cabo la presentación de alegatos en el caso que involucra a la ex esposa de Duarte con los presuntos fraudes millonarios en el DIF de Veracruz . Allí se determinó que el 17 de febrero de 2022 el juez decidiría si Karime es extraditada o no.

El juez de Westminster, Paul Goldspring, remitió el caso de la ex primera dama de Veracruz a la ministra del Interior Priti Patel, quien a su vez deberá aprobar la extradición de Macías a México.

Londres.- Las autoridades de Reino Unido aprobaron la extradición a México de Karime Macías, ex esposa del priista Javier Duarte , ex gobernador de Veracruz, quien cuenta con una orden de aprehensión por un presunto fraude millonario.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.