Reitera AMLO limpieza de la corrupción; no descarta aumento en los impuestos

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), refrendó su compromiso de seguir combatiendo la corrupción en México, sin embargo no descartó que los impuestos aumenten a raíz de un país honesto.

La limpieza de la corrupción ha sido uno de los estandartes durante el gobierno de AMLO, asegurando que esta práctica ya ha terminado en los altos mandos del Gobierno Federal, sin embrago reconoció que existen trabajo por hacer.

Sin embargo Andrés Manuel reiteró su lucha contra esta práctica ilícita, recordando que se busca un sistema más honesto y que distribuya de mejor maneras los ingresos entre los ciudadanos.

“Vamos a seguir limpiando de corrupción, vamos a volver hábito la honestidad y luego se ve si se aumentan los impuestos, y luego se ve si hay una distribución distinta en el ingreso, pero primero no permitir la corrupción y hacer gobiernos austeros”, declaró el jefe del Ejecutivo.

No más dinero de la federación

En este sentido, el presidente López Obrador anticipó que antes de pensar en una reforma para dar más dinero a las entidades, los gobiernos estatales deben gastar con austeridad y combatir la corrupción, porque la Federación no va a dar más dinero para que sigan robando.

“Cómo se va a pensar en modificar la ley de coordinación fiscal nada más para entregarles más dinero a los estados si hay corrupción? Quieren más dinero para seguir robando? No”, aseveró el mandatario federal.

Por ende Andrés Manuel descartó que se entregue más dinero si no hay la seguridad que se va a manejar con honestidad “porque no vamos a seguir fomentando la corrupción y los privilegios. No soy cómplice de los actos de corrupción”.

Sin embargo, AMLO refrendó el apoyo las entidades que no tengan para pagar a sus trabajadores.

Leer más: ¡No quiero que las mujeres sean ofendidas! Gutiérrez Müller se solidariza con Lilly Téllez por amenazas

“Ya di la instrucción al secretario de Hacienda que si es para pagar nómina, se adelanten participaciones, y las obras del gobierno federal se hagan de manera conjunta aunque los estados no aporten”, puntualizó.