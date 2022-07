Reitera Va por México que no aprobará reforma electoral de AMLO tras inicio de parlamento abierto

Aunque Va por México había afirmado que sus representantes no acudirían a la inauguración del foro, sino que sólo estaría Rubén Moreira en calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política.

Ante el inicio del parlamento abierto sobre la reforma electoral , los líderes de la alianza opositora acordaron que expondrán sus puntos de vista, pero no darán "ni un paso atrás" en la moratoria constitucional.

Los opositores recordaron que firmaron un compromiso de no votar por ninguna reforma constitucional cuyo objetivo sea que el gobierno de AMLO y Morena sigan "destruyendo" a México.

"Los partidos integrantes de la Coalición Legislativa Va por México reiteramos nuestro compromiso de cuidar la Constitución, la libertad y la democracia, no aprobaremos ninguna reforma constitucional que debilite al Instituto Nacional Electoral (INE), a los Tribunales Electorales, ni militarice más a nuestro país", señaló la alianza Va por México.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.