Relación México-USA no cambiará si AMLO no va a la Cumbre de las Américas: Ken Salazar

México.- El embajador de Estados Unidos Ken Salazar aseguró que la relación entre México y USA no cambiará si el presidente AMLO no acude a la Cumbre de las Américas, una postura que mantiene si el gobierno de Joe Biden no invita a todos los países, incluyendo a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Ante medios de comunicación, Ken Salazar detalló que el gobierno de Estados Unidos todavía se encuentra preparando las invitaciones a la Cumbre de las Américas, evento que se celebrará en Los Ángeles del 6 al 10 de junio de 2022.

El embajador estadounidense descartó que se haya definido qué países serán invitados, pero subrayó que la relación entre Estados Unidos y México seguirá siendo "buena" acuda o no el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Todavía no sabemos quién va a ir y quién no, pero no van a cambiar las relaciones entre México y Estados Unidos. Siempre va a ser una relación buena, porque no hay otra cosa", aseguró Ken Salazar.

Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard reiteró que AMLO mantiene su postura de no asistir a la Cumbre de las Américas si Estados Unidos excluye países.

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE) recalcó que México sí estará presente en el evento, pues en caso de que AMLO no acuda él asistiría en representación suya.

"Va a depender de lo que Estados Unidos haga, si invita a todos el presidente (AMLO) allí va a estar; si no, el presidente ya dijo su decisión", comentó Ebrard a medios de comunicación.

En La Mañanera del jueves 2 de junio, el presidente López Obrador reiteró su postura ante la Cumbre y aseguró que no se trata de un tema de "pleito" o "confrontación" con el gobierno de USA.

El mandatario sigue en espera de la invitación de Estados Unidos para confirmar su asistencia a la Cumbre de las Américas, y al igual que Ken Salazar, sostiene que la relación con el país vecino seguirá siendo buena.

"Si no voy, México va a estar presente, nos va a representar el canciller Marcelo Ebrard, entonces estamos esperando, ya hemos dado a conocer nuestras razones y no es un asunto de pleitos, de confrontación (...) y ante cualquier circunstancia, las relaciones con Estados Unidos van a seguir siendo buenas", declaró AMLO desde Palacio Nacional.