Renuncia Miriam Esther Veras Godoy, jefa de Vacunación Universal en México

México.- Miriam Esther Veras Godoy, directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA) de la Secretaría de Salud que tiene a cargo el Programa de Vacunación Universal, presentó su renuncia al cargo a pocas semanas del inicio de la inmunización contra Covid-19 a la población general en México, así lo confirmó Ricardo Cortés Alcalá, director de Promoción de la Salud.

Durante la conferencia de prensa sobre la actualización de la pandemia de Covid-19 en México desde Palacio Nacional en la Ciudad de México este domingo 17 de enero, Alomía Zegarra confirmó los rumores sobre la renuncia de Miriam Esther Veras Godoy, quien participó en la creación e implementación de la estrategia de vacunación contra SARS-CoV-2 en el país.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"El Centro Nacional para la Salud y la Infancia y la Adolescencia es el centro que tiene a su cargo el Programa de Vacunación Universal. Efectivamente la doctora Miriam Veras Godoy, gran amiga y colaboradora, presentó su renuncia. Sus razones son meramente personales, confirmó Cortés Alcalá.

El director de Promoción de la Salud explicó que el operativo no es solo de la Secretaría de Salud y del Centro Nacional para la Salud y la Infancia y la Adolescencia, si no que es un operativo federal, con múltiples secretarías de estado bajo un esquema del Comando de Incidentes.

Leer más: México acepta reducir pedidos de vacuna Covid-19 a Pfizer para que lleguen a países más pobres: AMLO

"Me parece que la doctora Veras Godoy toma esta decisión personal, pero no tendrá un impacto significativo en la operación Correcaminos de la vacunación contra el virus SARS-CoV-2", señaló el funcionario de salud.

Una periodista cuestionó a Ricardo Cortés Alcalá por los fuertes rumores de que la decisión de Miriam Esther Veras Godoy de renunciar a su cargo se debe a estar inconforme con el plan de vacunación contra Covid-19 en México.

"No, no es real, todos estabamos muy entusiasmados. Estamos muy entusiasmados en el trabajo que se está realizando. No es un operativo como el que se estaba acostumbrado en el programa de vacunación universal, pero no es real que ella estuviera en desacuerdo ni con la vacuna ni con el operativo ni con nada", agregó.

A finales de diciembre de 2020, Veras Godoy señaló que el objetivo del Gobierno de México era aplicar 4 mil a 5 mil vacunas diarias contra Covid-19, para que en febrero de 2021 un millón de trabajadores del sector Salud estén vacunados.

Leer más: Comprueban que la eficacia de la vitamina D contra la Covid-19

Miriam Esther Veras Godoy es médica cirujana, especialista en Salud Pública, Docencia y Tecnología Educativa. Con 31 años de experiencia profesional en Salud Pública, en la Secretaría de Salud tanto a nivel estatal como a nivel federal.

A nivel Federal de 1996 a 2002 Veras Godoy fue directora de información y Evaluación en el CeNSIA, de 2002 a 2004 asesora de dicho Centro, y de septiembre de 2013 a julio 2014 Directora General Adjunta de Normatividad y Gestión de Recursos Humanos en Salud de la Dirección General de Calidad en Salud.