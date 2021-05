Renuncia Tomás Saucedo a la candidatura a gobernador de Sinaloa y se suma a campaña de Rocha Moya

Sinaloa.- Tomas Saucedo anunció su renuncia a la candidatura del Gobierno de Sinaloa por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y se sumó a la campaña del abanderado de Morena-PAS, Rubén Rocha Moya, para trabajar estas fuerzas políticas como aliadas en estas últimas semanas por el voto útil.

Previo a la entrega del documento de renuncia al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, se realizó el acto público, en el cual Saucedo informó de declinación a favor de Rocha Moya y la firma del Pacto por el Bien Superior de Sinaloa, que ambos firmaron ante los medios de comunicación.

Saucedo comentó que decidió retirar su candidatura después de revisar sus avances y penetración entre el electorado para gobernar a esta entidad, que finalmente no lo colocaba dentro de los tres primeros lugares de los posibles ganadores.

Insistió en un acto de congruencia y civilidad su renuncia hacia un candidato que tiene las más altas probabilidades de ganar en estas elecciones. Mencionó también que ningún otro candidato se mostró interesado en su plan de gobierno y solamente lo aceptó Rocha Moya.

Por su parte, el morenista afirmó que el PVEM ha sido un partido político aliado de Morena, que van en una coalición junto PT en las diputaciones federales que vienen a sumar a su campaña. Aclaró no no hay negociaciones con el Partido del Trabajo para que una a su candidatura, debido a que por cuestiones técnicas de sus candidaturas no pueden reslizarlo.

Rocha Moya dijo que no se estuvo acosando a Tomás Saucedo, y Morena le da la bienvenida a favor de la candidatura común con el PAS.

Añadió que se trabajará estas semanas por el voto útil, que en su opinión, se va a inclinar por los que encabezan las preferencias electores, segun encuestas.