Renuncia el PRI a 258 mdp otorgados por el INE

Ciudad de México.- El Partido Revolucionario Institucional renuncia al 25% del financiamento que le otorga el Instituto Nacional Electoral (INE), con la exigencia de que todos esos recursos se destinen en apoyo a la reconstrucción y a los damnificados por los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre.

El monto al que renuncia el PRI es de $258’617,031. Esta medida se ha tomado en solidaridad y apoyo a las personas afectadas por los sismos en los estados de Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

El PRI exige que este procedimiento se lleve a cabo cumpliendo estrictamente con la legalidad, bajo un método transparente y sin tintes políticos, en el que los recursos económicos sean transferidos directamente a la Tesorería de la Federación.

En el @PRI_Nacional renunciamos de manera inmediata al 25% del financiamiento anual sin simulaciones, ni oportunismo político. #FuerzaMéxico pic.twitter.com/0V0oyxLsCo — Enrique Ochoa Reza (@EnriqueOchoaR) 21 de septiembre de 2017

Esto con el fin de asegurar que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los fondos se destinen a las instituciones encargadas de entregar el apoyo a las personas que lo necesitan más, sin oportunismo político.

Exige también que la entrega de los recursos sea inmediata, apegada a la legalidad y que su entrega sea totalmente apartidista.

Los partidos políticos tenemos que ser sensibles a las demandas de los mexicanos. Los damnificados por los sismos necesitan del apoyo de todos, sin simulaciones.

Con mucho entusiasmo los @DiputadosPRI canalizaremos recursos de las campañas políticas a la reconstrucción. @EnriqueOchoaR — César Camacho (@CCQ_PRI) 20 de septiembre de 2017

DE ESTA MANERA POLÍTICOS MUESTRAN SU APOYO A DAMNIFICADOS:

México.- Tras la tragedia que el país está viviendo por el sismo del pasado 19 de septiembre, simpatizantes del PRI y PAN, sin importar el sufrimiento que miles de mexicanos viven, realizaron diversas publicaciones en sus cuentas oficiales en las redes sociales, mismas que ventilaban el momento en que compraban víveres o las visitas que hicieron a los municipios más afectados.

El portal de noticias SDPnoticas, señaló como la primer funcionaria a la secretaria general del PAN, Martha Erika Alonso, quien se dio el lujo de postear en redes sociales como twitter, una foto donde se le observa comprando en un supermercado y el pie de foto dice:

“Aquí comprando víveres para los damnificados de Izúcar de Matamoros que donaré junto con mi esposo Rafael Moreno Valle”.

A su vez el dirigente estatal del PRI, Charbel Jorge Estefan en compañía de los Diputados priistas del estado, recorrió los municipios de Atzala, Izúcar de Matamoros y Tepeojuma, que resultaron gravemente afectados por el terremoto del 19 de septiembre para “comprometer a destinar la ayuda que se sea necesaria desde el Congreso de la Unión”.

“Veo mucha tristeza, mucho sufrimiento, pero también veo mucho ánimo y convicción de que nos vamos a levantar, no es fácil enfrentar un momento tan grave donde se pierde a un ser querido o el patrimonio formado durante años, yo me comprometo, y lo voy a hacer, no habrá una casa que no se levante, una iglesia que no se reconstruya o una escuela que no esté de pie, vamos a hacer que la cosas se hagan y la gente se vaya recuperando”, escribió.