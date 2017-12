Renuncia rector de la UAEM y reitera aspiración política

Cuernavaca, Morelos.- Alejandro Vera Jiménez dimitió al cargo de rector de la UAEM, y en sesión extraordinaria del Consejo Universitario rindió protesta Gustavo Urquiza, como nuevo representante de la máxima casa de estudios en el estado.

Vera concluiría su periodo en marzo de 2018, pero renunció porque dijo que el gobierno estatal mantiene una persecución política en su contra.

“Ora sí, ahí les voy cab..ones”, expresó al concluir la sesión extraordinaria y reforzó la presunción de que contenderá por un cargo de elección popular en los comicios de 2018.

Frente a los integrantes del Consejo Universitario, el académico acusó que el gobierno morelense integró ocho carpetas de investigación en su contra aunque públicamente se conocen sólo tres procesos por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta.

Las dos primeras iniciadas por la Fiscalía General del Estado y la tercera por el Sindicato de Trabajadores Administrativos de la UAEM.

Foto: El Universal

Esos procesos, dijo Vera Jiménez, tienen curso irregular porque no se apegan al principio de imparcialidad, tampoco sobre una denuncia de hechos por lo que atentan contra los derechos fundamentales.

Llama la atención que soy el único en Morelos, abundó, acusado y perseguido por enriquecimiento ilícito, no hay otro proceso, esa orden de aprehensión la expidió un juez de control unas horas después de una conferencia en el Senado, donde diversos actores políticos se manifestaron a su favor.

“Nuestros enemigos justifican la barbarie por supuestos malos manejos de recursos públicos, una mentira más para no asumir sus propias responsabilidades. Mis adversarios políticos condicionaron el pago puntual del presupuesto quincenal con mi salida, pues bien, no necesitan sacarme a balazos me voy con mi palabra porque es lo único que tengo. Como dicen, de ella pero no comemos pero de la que sí existe la humanidad”, enfatizó.

“si voy a competir en el 2018 y voy a ganar, no voy por menos; eso lo tengo clarísimo”: Alejandro Vera rector de la @uaemorelos luego de anunciar que adelantará su salida de la Rectoría pic.twitter.com/AnOnMvM6HQ — Alberto Millán (@Millan_reporte) 30 de noviembre de 2017

La mayoría de los consejeros universitarios aceptó la renuncia de Vera Jiménez, efectiva a partir del próximo lunes, así como el acuerdo por el que se modificó el término de su periodo y el inicio de la gestión del rector electo Gustavo Urquiza Beltrán.

Vera no perdió la oportunidad para criticar la política gubernamental y sostuvo que urge cambiar un proyecto político que impida a los gobiernos justificar masacres “como la ocurrida en el municipio de Temixco, donde mataron a mujeres y bebés. Es algo indignante”, expresó en su discurso final.

Con amparo en mano el rector de la @uaemorelos Alejandro Vera da la cara para denunciar la persecución política de @gracoramirez en su contra y asegura no tener temor de que el @GobiernoMorelos logre su despropósito de meterlo a la cárcel. pic.twitter.com/WP69fMUbh3 — Alberto Millán (@Millan_reporte) 29 de noviembre de 2017

Al borde de las lágrimas y con la voz entrecortada, el exrector afirmó que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) sufre la violencia demencial de un gobierno autoritario y despótico, para someterla a sus designios por develar la tragedia humanitaria, dijo en clara alusión al tema de las fosas ilegales de Tetelcingo y Jojutla.

Reaparece el rector de la UAEM en video

Morelos.- “No estamos huyendo ni eludiendo la responsabilidad ante la justicia porque no somos criminales”, advierte Alejandro Vera Jiménez, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), quien junto con su esposa, María Elena Ávila, reapareció hoy en un video que se difunde a través de las redes sociales.

En el material, el funcionario acusa al gobernador de Morelos, Graco Ramírez de ejercer una campaña de desprestigio, persecución y hostigamiento en su contra.

El rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez.

Dice que el gobernador ha fabricado, facciosamente, delitos que no cometió, integrando carpetas de investigación que judicializan sin dárselas a conocer y librando órdenes de aprehensión en su contra y la de su esposa.

Aseguró que Graco Ramírez ha corrompido a las instituciones encargadas de la impartición de justicia, para qe no se le siga el debido proceso.

"Por tales motivos y ante tal autoritarismo, convocamos aa quienes han hecho suya la indignación que nos embarga como ciudadanos y universitarios a exigir que el gobernador del estado, Graco Ramírez, que cese la persecución y la persecución en mi contra ".

Vera Jiménez junto con su esposa, María Elena Ávila, anunciaron que e miércoles acudirán a comparecer ante las autoridades.

“Este gobierno se ha caracterizado por criminalizar a aquellos que han asumido una posición crítica ante su pésimo y corrupto gobierno”, dice en el video María Elena Ávila.

Alejandro Vera y su esposa tiene una suspensión provisional para evitar ser detenidos por el delito de peculado y enriquecimiento ilícito. Por lo que no podrán ser detenidos cuando se presenten a comparecer ante el juez.

Graco Ramírez, gobernador de Morelos.

Vera Jiménez entregó a los medios de comunicación una carta abierta en la que reitera sus argumentos.

En ella firma que la supuesta maniobra mediática en su contra, tiene el propósito de anular sus derechos políticos para contender por un cargo de elección popular en las próximas elecciones, en el supuesto caso de que así lo decida.

Vera forma parte del Frente Amplio Morelense integrado en octubre de 2016 por legisladores locales y federales, el alcalde Cuauhtémoc Blanco y el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, como contrapeso a las políticas del gobierno estatal pero también para elegir entre ellos, con excepción del jerarca religioso, al candidato a la gubernatura.

En su carta también dirigida a la comunidad universitaria y a la sociedad morelense, el rector saliente desechó la comisión del delito de lavado de dinero, que presumió el fiscal anticorrupción en Morelos, Juan Salazar Núñez, al señalar que la compulsa de las cuentas bancarias del catedrático registran depósitos y transferencias ajenas a las percepciones económicas como rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.