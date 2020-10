Renunciará Ana Guevara a la Conade, aspira a gobernar Sonora: Partido del Trabajo

Ciudad de México.- La titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriel Guevara aspira a gobernar el estado de Sonora y en breve dejará su cargo en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para buscar la candidatura, reveló el dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT), Ramón Flores.

De acuerdo a la información proporcionada por el petista, asegura que la exmedallista va a participar en el proceso de elección de la candidatura al gobierno de Sonora y representar a este instituto político en la contienda electoral en 2021.

Lo anterior fue revelado durante una entrevista para Lasravisión TV, Flores mencionó que el presidente López Obrador ya se encuentra enterado de las aspiraciones de Guevara, y de acuerdo a lo que expresa el dirigente del PT, el mandatario le pidió que no utilice la plataforma de la dependencia que encabeza para impulsar su deseo de contender por un cargo de elección popular.

Flores manifestó durante la entrevista respecto a la renuncia a Guevara a su puesto y comentó que: "Se le hizo saber su intención de participar en el proceso electoral y lo que pedía es no utilizar la plataforma de gobierno, por eso debe renunciar a la Conade”, agrega el dirigente estatal del PT.

Aunque la exvelocista no guardado la mayor discreción sobre sus aspiraciones políticas, Flores dio más detalles: "ella va a participar, ella sigue aspirando a gobernar Sonora, mediante la coalición, con el Partido del Trabajo".

Únicamente añadió que "estamos esperando el mecanismo que se va a utilizar para designar un candidato. Nuestra propuesta es firme, es Ana Gabriel Guevara, tiene el respaldo no sólo del partido estatal, sino es un proyecto de nuestro partido en general”.

Hasta el momento, se especula la salida de Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Ciudadana, para buscar una candidatura por Morena ante la intención de gobernar el estado de Sonora, de donde es originario. Lo mismo por Santiago Nieto e el estado de Querétaro y David Monreal en Zacatecas.

Durazo confirmó sus aspiraciones al gobierno de Sonora y que va a buscar la candidatura de la elección que se realizará en 2021. En su momento, el funcionario federal ha destacado su trayectoria política administrativa y de vinculación al estado.

Sería mi interés participar en este proceso con el deseo de extender la política de la 4T de Sonora, señaló el integrante del gabinete de Seguridad federal.

AMLO ya había advertido, el pasado mes de septiembre, que los miembros del gabinete que tenían contemplado ir por una candidatura, debían presentar su renuncia lo antes posible.

AMLO fue cuestionado sobre la supuesta salida de miembros como Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y David Monreal, coordinador de Ganadería, para buscar una candidatura a nivel estatal.

López Obrador aseguró que en las próximas semanas estarán llegando las renuncias de algunos miembros de su gabinete, a quienes advirtió deben renunciar a más tardar los últimos días del mes de octubre.

El presidente Andrés Manuel advirtió que no permitirá que funcionarios del gabinete pretendan comenzar una campaña por un puesto en las próximas elecciones del 2021 y sigan fungiendo en el Gobierno Federal, pues aseguró que no se deben mezclar campañas con su trabajo.

Además, confirmó que no dará licencia a los que renuncien para optar a cargos de elección popular en 2021, sino que al marcharse no mantendrán "ningún vínculo" con el gobierno, aunque no cerró la puerta a un regreso en el futuro.

"No queremos que sea lo mismo de antes, se acabó el fraude electoral. No queremos que se utilice al Gobierno para favorecer a partidos, a candidatos. Tiene que haber elecciones limpias y libres, y nada de manipulación", puntualizó según lo publicado por EFE.