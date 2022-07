"Representa todo lo que prometió desterrar": Loret de Mola cuestiona lucha contra la corrupción de AMLO

México.- El periodista Carlos Loret de Mola aseguró que el presidente AMLO "representa todo aquello que prometió desterrar", poniendo en duda la lucha contra la corrupción de la 4T, estandarte de la campaña del morenista y punto clave para su llegada al poder.

En su columna publicada en The Washington Post el 4 de julio de 2022, Loret de Mola recordó que desde su llegada a la presidencia Andrés Manuel López Obrador prometió "no mentir, no robar y no traicionar al pueblo", mandamientos que no ha respetado en los cuatro años que lleva su gobierno.

"En los cuatro años que han transcurrido desde que arrasó en la elección presidencial, López Obrador ha aniquilado todos los principios que lo llevaron ahí. Hoy representa todo aquello que prometió desterrar", escribió Loret de Mola sobre AMLO y su lucha contra la corrupción.

El columnista señaló que el presidente y sus colaboradores "perdieron la brújula moral" de la lucha contra la corrupción, dándole la espalda a los ideales que prometieron defender ante la falta de resultados del gobierno de AMLO, como la ola de violencia, la crisis económica y los escándalos del círculo cercano del presidente.

Por ello, opinó que la llamada "Cuarta Transformación" se ha reducido a "una retahíla de contradicciones" entre sus representantes, quienes irónicamente han mentido, robado y traicionado, ignorando las máximas de López Obrador.

"Abandonaron sus banderas históricas y la máxima de 'no mentir, no robar y no traicionar' se ha convertido en una cruda ironía: han mentido, han robado y han traicionado", sentenció Loret.

El periodista resaltó que AMLO ha mentido más de 76 mil veces en sus Mañaneras, según la consultora Spin, por lo que pareciera que "mentir es su manera de comunicar", y como ejemplo citó la frase de que tiene "otros datos", a la que el mandatario recurre cada que lo cuestionan por las cifras de delitos, de la pandemia o la caída de México en rankings globales sobre corrupción y transparencia.

El más reciente ejemplo de las mentiras de AMLO ocurrió hace unos días con la "inauguración" de la refinería Olmeca en Dos Bocas, insistió el comunicador, pues la obra ni siquiera se encuentra lista para refinar y quizá le tomará meses o años comenzar a hacerlo, además de que podría resultar el doble de cara de lo anunciado en un principio.

A estas mentiras se suman los ataques de AMLO desde La Mañanera contra periodistas y cualquiera que critique a su gobierno, con lo que la logrado "controlar la narrativa" y desviar la atención de los problemas centrales.

"AMLO se ha consolidado como un maestro del espectáculo. Ha logrado con su discurso distraer la agenda y controlar la narrativa. Para ello, ha atacado ilimitadamente a los pocos medios de comunicación y periodistas que lo evidencian", acusó.

En cuanto a la máxima de "no robar", Loret de Mola aseveró que aunque AMLO ha insistido en que no es "tapadera de nadie", carga con un hijo que vive como millonario en una lujosa casa en Estados Unidos, dos hermanos captados en video recibiendo miles de pesos en efectivo, su secretario particular grabado en video haciendo movimientos sospechosos en un banco y una prima beneficiada con contratos del gobierno por millones de dólares.

Sin embargo, cada vez que surge un escándalo por alguien cercano a él, López Obrador reacciona descalificando a quien reveló la corruptela, lo ataca con el poder del Estado y protege a sus colaboradores.

"'Limpiaremos el gobierno como se barren las escaleras: de arriba para abajo', decía orgulloso. No solo no sucedió, sino que la corrupción tocó a su puerta y alcanzó a sus más cercanos", comentó Loret de Mola.

El periodista de Latinus agregó que "no traicionar" fue otra promesa de AMLO que no fue respetada, y como ejemplo mencionó la militarización de México, con la que los morenistas prometieron terminar pero que sólo han reforzado con la 4T, dándole al Ejército el control de las calles, los puertos, las aduanas y hasta el encargo de construir las obras emblema del gobierno.

En vista de todo lo anterior, Loret de Mola determinó que el presidente López Obrador prácticamente ha traicionado todos los ideales de izquierda que afirmaba representar, dejando la lucha contra la corrupción como una promesa incumplida.

"Se alió con las élites de siempre y no transformó ni purificó la vida pública del país. No es ni demócrata ni liberal ni progresista ni reformista. López Obrador es obradorista y ya solo él sabe lo que eso significa", concluyó el periodista.