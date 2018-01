Representantes de AMLO denuncian campaña negra

MÉXICO.- La representación de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE) denunció el inicio de propaganda negra o calumniosa en internet en contra de Andrés Manuel López Obrador.

Andrés Manuel López Obrador.

En la querella solicitó medidas cautelares para ordenar se suspenda la difusión en YouTube de un video titulado "El cielo y el infierno de AMLO", que se emite de manera anónima en esa red social y en una página de internet creada con utilización del nombre de Morena.

Según Morena, el contenido es calumnioso, pues en esa plataforma —al parecer alojada en un servidor fuera del país— dedicada casi específicamente a López Obrador, se presentan señalamientos a ese precandidato y a integrantes de su equipo en secciones creadas ex profeso y llamadas "salón de la vergüenza" y las "caras de AMLO".

La Comisión de Quejas del INE abrió un expediente y comenzó a realizar diligencias sobre esta denuncia, para definir en breve sobre la procedencia o no de la solicitud de medidas cautelares solicitada por Morena.

En tanto, la Comisión de Quejas del INE rechazó, ayer martes, emitir medidas cautelares solicitadas por el PRD para el retiro de imágenes alojadas en internet y que, según su queja, constituyen actos anticipados de campaña de López Obrador, precandidato de Morena a la Presidencia de México.

Se trata de la difusión que, mediante un cartel publicado en Radio AMLO y la red social Instagram, se hizo para la visita del dirigente a Londres, Inglaterra, en donde fue presentado como "2018 Presidential Candidate".

Los consejeros resolvieron que se utilizó esa frase para identificarlo como una persona relevante en un contexto político, y así anunciarlo en el evento académico que se realizó el 6 de septiembre de 2017, pues en ese país no existe algún otro tipo de palabra para expresar el carácter de aspirante ni de precandidato presidencial, además de que en esa fecha aún no iniciaba el proceso electoral federal.

Impulsaremos el turismo en Quintana Roo, en esta región hay un crecimiento del 6 por ciento anual y por ello han llegado en busca de trabajo mexicanos de todos los estados.



Hoy estuvimos en la zona maya, Felipe Carrillo Puerto y Morelos; por la tarde visitaremos Tekax, Yucatán pic.twitter.com/TlFiOKUBYI — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 30 de diciembre de 2017

Por eso, en este caso particular no se aprecia que sea un acto de precampaña, explicó la consejera Adriana Favela, "pero de ninguna manera eso implicaría que se esté permitiendo que la persona que aspira a la Presidencia y esté en proceso de precampaña pueda usar esa denominación", que se otorga sólo por la autoridad electoral.

La consejera Claudia Zavala indicó que el contexto del cartel es lo que hace la diferencia y no es que en un futuro se permita el uso de la denominación de "candidato" a alguien que no tiene ese carácter, pero en las circunstancias particulares de este caso no hay irregularidad.

Sin alertas.

Por otro lado, el INE no tiene identificada alerta de seguridad en alguna región del país en la que pudiera estar en riesgo la organización o la celebración de las elecciones del 1 de julio próximo.

Sin embargo, ya se instaló el Grupo de Trabajo del INE con la Comisión Nacional de Seguridad, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República (PGR) y las representaciones de los estados, mediante el cual el organismo se mantiene pendiente, "así que estamos atentos y en contacto", pero sin motivo de preocupación especial, aseguró el consejero Enrique Andrade.

Con información de El Universal.