Reprocha AMLO inacción de INE ante boquita de Alito

México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó la inacción del INE ante las expresiones del dirigente priista Alejandro Moreno difundidas en audios donde regaña a sus colaboradores, ordena pagos millonarios a estrategas de campaña y se queja de sobornos a diputados por parte de Cinépolis.

"Y se sabe de un dirigente, recientemente, que recibió de un empresario no sé cuántos millones. Yo no sé, ustedes son a los que van a sancionar y el INE no dice nada, nada, ni el Tribunal (Electoral). Y es posible que ya alguien haya presentado una denuncia y, si no ha presentado denuncia, son cuestiones que se deben seguir de oficio, entonces qué autoridades hay", comentó López Obrador.

En uno de los audios difundidos, y del cual el Presidente hizo alusión, el líder del PRI cuestiona que Alejandro Ramírez, de Cinépolis, se haya quedado corto en aportaciones de campaña, presuntamente para las elecciones del año pasado, cuando se renovó la Gubernatura de Michoacán.

"Oye, a ver, te voy a poner un ejemplo. ¿Sabes cuántas salas de cine tiene Cinépolis? Seis mil, tiene en Asia, tiene en China, tiene en África, tiene todo. Imagínate, güey, y que dé 25 millones de pesos, o sea, lo valoramos, eso dio, 25 millones de pesos.

"Él me dijo 'hay 12 diputados de Michoacán, que es mi estado ¿Cuánto quieres que les dé? Queda un mes de campaña ¿uno o 2 millones?' Me dio 2 millones, son 24. Eso sí, los llamó a todos, se los dio en chinga, eso hay que reconocerlo. Pero ese hijo de su reputa madre es para que dé 300, cabrón", se escucha en uno de los audios.

Mientras que en otro audio se aprecia que, mediante un intermediario, habría Moreno Cárdenas realizado pagos millonarios al estratega español Antonio Solá, y en otro demanda extorsionar a proveedores.

Además de que dio lecciones sobre cómo tratar a los periodistas: "no hay que matarlos a balazos, papá, hay que matarlos de hambre", expresó.

Ante ello, esta mañana en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal lamentó que la mayoría de los medios no haya dado cobertura a las expresiones del dirigente priista.

"Y eso también va para los medios, no para todos y menos a ustedes, me refiero a los machuchones. Sale información parecida que no voy a referirme a ello y en ningún medio convencional, en la televisión, en la radio, en los periódicos, a lo mejor en algunos sí, silencio.

"¿Dónde está el profesionalismo, la objetividad, la independencia? Por eso pues la gente ya no les creen a pesar de que hay una campaña en contra de nosotros como nunca", agregó.