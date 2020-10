Reprocha Alianza Federalista que Javier Corral no haya sido invitado a gira de AMLO

México.- Los gobernadores de México, integrantes de la Alianza Federalista, reprocharon que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, no haya sido invitado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a su visita a Ciudad Juárez para la inauguración de obras públicas.

A través de un comunicado, los gobernadores de la Alianza Federalista sentenciaron que era lamentable que el Gobierno Fedral haya ignorado al gobernador Javier Corral, quien había sido electo de manera legítima, por lo que ameritaba ser considerado en la agenda del presidente de México.

Además los gobernadores pidieron al presidente López Obrador a establecer el diálogo con el gobernador Javier Corral para resolver los problemas entre el Ejecutivo y el Estatal relacionados al cumplimiento del tratado de aguas internacionales con Estados Unidos.

“Son públicas las manifestaciones del gobernador Corral por cumplir en tiempo y forma con el Tratado de 1944, instrumento internacional al que los integrantes fronterizos de la Alianza consideramos benéfico para el país. No hay falta de voluntad y menos cualquier intento de poner en riesgo la relación con los Estados Unidos”

El documento fue firmado por Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes; Miguel Ángel Riquelme, gobernador de Coahuila; José Aispuro, gobernador de Durango; Diego Rodríguez, gobernador de Guanajuato; Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco; Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán y Jaime Rodríguez, gobernador de Nuevo Léon.

Por su parte, Andrés Manuel había anticipado que ante su visita al estado de Chihuahua no extendería una invitación a las autoridades estatales debido a la mala relación que existe entre él y Javier Corral.

No es buena la relación, entonces no tiene ahora caso que se dé esta reunión porque nos han ofendido y lo que considero más delicado se está poniendo en riesgo la buena relación que tenemos con el gobierno de Estados Unidos y no queremos nosotros que haya represalias por no cumplir con un convenio”, indicó AMLO en su conferencia matutina previa a visitar Ciudad Juárez.