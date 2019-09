Reprocha Oposición autoritarismo y violencia  

Cd. de México, México.-En el arranque del periodo ordinario de sesiones, partidos de Oposición reprocharon al Gobierno y al partido mayoritario (Morena) el autoritarismo con el que han actuado.



A nombre del PAN, el diputado Xavier Azuara, quien ayer fue rechazado para presidir la Mesa Directiva de San Lázaro, acusó imposiciones y llamó a los morenistas a honrar su lucha democrática.

"Qué calidad moral tienen para decir nadie por encima de ley, si ayer en la elección de Mesa Directiva se atropellaron leyes al más estilo de Porfirio Díaz", lanzó desde la tribuna.

"Los invitamos a honrar su lucha democrática, no a las imposiciones, no a las arbitrariedades, no a las consignas políticas de una mayoría", dijo.

Aseguró que su partido defenderá la división de poderes, el federalismo y los contrapesos.



En su turno y a nombre del PRI, Beatriz Paredes afirmó que la Oposición se articulará en un solo frente contra una posible regresión autoritaria.

Además, reprochó que el actual Gobierno apele a la descalificación cuando alguien no coincide con sus decisiones y políticas.



Por el PRD, Verónica Juárez acusó que el Gobierno pretende eliminar los contrapesos y los mecanismos de alternancia democrática.



Por ello, llamó a los legisladores a proteger la autonomía de organismos como el INE y la CNDH.

Recriminan violencia

Legisladores de la Oposición también aprovecharon sus intervenciones en la sesión del Congreso general para recriminar la situación de violencia que vive el País.

El PRD y el senador Emilio Álvarez Icaza, quien habló a nombre de los legisladores independientes, señalaron que la recién creada Guardia Nacional apuesta por la militarización.



A nombre del PAN, el diputado Xavier Azuara aseguró que al Presidente Andrés Manuel López Obrador le faltó informar sobre la violencia.



"Vivimos el México de más violencia y eso es lo que les falta por informar a los mexicanos", expresó.



Cuestionó cómo explicar a los mexicanos que han perdido libertades, como abrir un negocio, por la inseguridad.



Por el PRI, Beatriz Paredes convocó a un pacto nacional para recuperar la tranquilidad y paz social.