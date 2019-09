Reprocha defensa inhabilitación de Rosario Robles

México.- La Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 10 años a Rosario Robles por no declarar una cuenta bancaria con 2 mil 887 pesos que en realidad nunca ha reconocido como propia, ni utilizó, y cuyo saldo fue transferido por inactividad a la cuenta concentradora de Banco Santander, informó su defensa.

Su abogado Julio Hernández Barros dijo en un comunicado que esta sanción administrativa confirma una persecución política y contrasta con la omisión de indagar a funcionarios que "escondieron" fortunas de más de 800 millones de pesos, en alusión a Manuel Bartlett.

Anunció que impugnarán la inhabilitación, misma que considera injusta y sin fundamento legal, pues asegura que es falso que Robles omitiera información en sus declaraciones patrimoniales.

"Y es que sin mayor fundamento administrativo y mucho menos legal, la dependencia federal resolvió inhabilitar por 10 años a nuestra defendida por la presunta omisión de declarar la existencia de una cuenta bancaria con 2 mil 887.86 pesos en su declaración patrimonial, lo que contrasta con verdaderas omisiones de funcionarios públicos que actualmente están en servicio y que escondieron fortunas por más de 800 millones de pesos en bienes inmuebles sin recibir sanción alguna", dice el defensor.

A todos los amigos y amigas de @Rosario_Robles_ les informo que su teléfono ha sido hackeado. Desde su número se han enviando mensajes solicitando dinero. Estos mensajes SON FALSOS. No es verdad que se esté pidiendo dinero... Una ruindad más en su contra — Rosario Robles (@Rosario_Robles_) September 14, 2019

Lo anterior demuestra que en el Gobierno Federal la justicia se pretende aplicar por consigna, con displicencia y parcialidad.

Hernández Barros precisa que la inhabilitación impuesta señala que Robles omitió manifestar en su declaración patrimonial la cuenta bancaria 56-57716325-3, abierta en Banco Santander México, S.A. el 14 de febrero de 2008.

La última operación de esta cuenta ocurrió el 29 de enero de 2016, fecha en que también fue cancelada y cuando la misma institución financiera se quedó con los fondos, al enviarlos a su cuenta concentradora.

Esta cuenta disponía de un saldo de 2 mil 887.86 pesos, la cual, como decimos, jamás fue reconocida por Rosario Robles Berlanga, de la que nunca dispuso un solo centavo ni se hizo un depósito, reitera el abogado.

El defensor dijo estar convencido de que la titular de la SFP, Eréndira Sandoval, miente al afirmar que esta sanción fue una instrucción del Presidente Andrés López Obrador, como lo asevera en su comunicado de prensa.

"Estamos convencidos de que el Ejecutivo Federal sería incapaz de solicitar que se cometa en su nombre una tropelía tan injusta y absurda como la resolución de la SFP en este caso, máxime cuando es evidente que sancionar por una cuenta no reconocida, que no tuvo movimientos en toda su existencia y de la que Rosario Robles jamás dispuso, y que además tenía un saldo inferior a los 3 mil pesos, no contribuye en nada a acabar con la corrupción y la impunidad, como irrisoriamente señala el comunicado de la Secretaría", dice el texto.

"Recurriremos esta por demás injusta e irracional resolución con todos los medios que las leyes de nuestro país otorgan".