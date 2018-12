Reprochan supuesta simulación con Presupuesto 2019

México.- Diputados del PAN y PRD reprocharon la simulación de Morena en la discusión del Paquete económico del 2019, porque no se consideran hacer cambios a la iniciativa del Ejecutivo y se tiene programado votar de forma apresurada antes de Navidad.

La panista Laura Rojas indicó que los legisladores de Morena deberían decir de una vez que no habrá modificaciones a las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, para detener la simulación con que se ha puesto a trabajar a toda la Cámara.

Hay 46 comisiones que trabajamos en opiniones temáticas sobre el Presupuesto, pero si no van a cambiar nada, mejor díganlo de una vez y paramos la simulación, expresó.

Conoce las #10AccionesPAN que impulsamos desde @AccionNacional para tener crecimiento económico, finanzas públicas sanas y mejorar la economía de las familias. Esperamos que @lopezobrador_ y #Morena nos hayan escuchado y el paquete económico 2019 si las incluya. pic.twitter.com/fdypK6kZUx — Marko Cortés (@MarkoCortes) 15 de diciembre de 2018

Señaló que hubo acuerdos de la Comisión de Presupuesto para indicar a las demás comisiones cómo debían hacer sus propuestas de prioridades presupuestales, para que fueran consideradas a la hora de hacer el dictamen del Presupuesto.

Hemos trabajado mucho para poder hacer un dictamen, una propuesta, trabajar en el consenso ¿Para qué es este trabajo en vano y esta simulación, si no hay disposición de cambiar nada de la propuesta del Ejecutivo?, declaró la legisladora, presidenta de la Comisión de Radio y Televisión.

El perredista Antonio Ortega indicó que las señales de que en Morena van a apurar la discusión presupuestal están a la vista, porque los diputados están reservando boletos de avión para irse ya de vacaciones luego del día 23.

"Todo indica -por señales que a veces no significan mucho, pero son eso, señales- que las y los diputados de Morena, que empiezan a programar sus salidas en avión y compromisos familiares antes del 24, están pesando que van a sacar las iniciativas juntas a la carrera, como tienen capital político qué gastar, no les importa que las consecuencias sean para el País, no para ellos", advirtió el legislador, quien forma parte de la Comisión de Presupuesto.

"Tengo la impresión de que la reunión del pasado miércoles en Palacio Nacional desencantó a los legisladores de Morena, porque la instrucción del Presidente es no mover ni siquiera un punto y una coma a las dos leyes. Alguien preguntó, sin tener respuesta, si no había la necesidad de lograr una Ley de Ingresos y de Presupuesto consensuados, acordado con la mayoría de las fracciones parlamentarias y entendemos que la instrucción fue: 'No. Nos basta la mayoría que tenemos en la Cámara para aprobar'", mencionó Ortega.

Nuestro país requiere una fuerza política social capaz de generar contrapesos y evitar retrocesos políticos y sociales para construir un país con democracia y libertad. Estamos trabajando para ser un partido de izquierda efectivo, congruente, social. #EsPorTi #PRD pic.twitter.com/WpFu4WE5DH — PRD (@PRDMexico) 15 de diciembre de 2018

Mencionó que en verdad los diputados de Morena no van aceptar mover un punto y ni una coma a las iniciativas, entonces todo será una simulación.

Sin duda que lo que hagan las comisiones: los procedimientos parlamentarios, las funciones de control, la división de poderes, será simulación, señaló.

Indicó que es sospechoso que no haya habido sesión de la Comisión de Presupuesto por falta de quórum, cuando Morena tiene la mayoría y estaría ante el tema más importante del periodo.

"Parecería que la instrucción de Palacio Nacional empieza a ser operada políticamente con las reprobables prácticas políticas de que 'tenemos el aval de 30 millones de votos y háganle como quieran, digan lo que quieran, nosotros vamos a sacar el presupuesto y la ley de ingresos como estamos pensando'", expresó.

Por su parte, el coordinador del PVEM, Arturo Escobar, se pronunció a favor de que se agilice la aprobación del Paquete Económico del 2019 antes de Navidad, para generar certidumbre en los mercados financieros nacionales e internacionales.

No es necesario esperar al 31 de diciembre, plazo fatal que establece la Constitución por cambio de Gobierno, dijo.

"No es necesario prolongar la discusión, ya que se tiene poco margen de maniobra para modificarlo, debido a que un alto porcentaje del presupuesto ya está comprometido", mencionó.