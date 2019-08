Reprueban 'protocolos' de atención a mujeres 

Cd. de México, México.-Al cuestionar el reparto político de cargos y la falta de acompañamiento y resultados por parte de los institutos de las mujeres en el Estado y municipios, legisladoras federales por Nuevo León acusaron que en la entidad han fallado los protocolos para protegerlas y la prevención de los feminicidios.



Tras publicar ayer que, con ocho feminicidios, Nuevo León registró en julio la cifra más alta del año y se ubicó como la tercera entidad con más casos, la Diputada de Morena, Paola González advirtió del riesgo de que las alertas de violencia de género, como la que se declaró para algunos municipios, quede en letra muerta ante la falta una atención adecuada por parte de las autoridades ante esta problemática.

"Se necesita hacer efectiva esta medida urgente y no que únicamente una alerta de género se quede en letra muerta o, lo que es peor, en cuestiones mediáticas... precisamente por la implementación de medidas facciosas y por la creación de instituciones oficiales sin seriedad ni compromiso, por la falta de sensibilidad y capacidad de los ministerios públicos y ahora las fiscalías especializadas", dijo.

"Y por las arbitrariedades de los Institutos de las Mujeres estatales y municipales que irresponsablemente usan estos cargos con cuotas políticas y no responden a una instrucción de los convenios internacionales para la atención de todas las formas de violencia, esto es parte de un todo que lejos de abonar a la eliminación de la violencia feminicida han contribuido para que la violencia vaya en aumento".



En el caso de los MP's, González cuestionó la falta de asistencia legal, psicológica y médica para las mujeres agredidas, y de fiscales sensibles para detectar el riesgo en el que se encuentran las denunciantes, lo que se traduce en violencia institucional, y el que muchos de estos casos se cataloguen como homicidios y no como feminicidios.

"Las mujeres no son enteradas que pueden pedir una orden de protección", detalló. "No existe un seguimiento a cada caso, las mujeres huyen y los hombres las encuentran y las matan, no hay protección ni respaldo en ningún lado".



Aunque señaló que se trata de una problemática multifactorial, que requiere de manera urgente un cambio cultural por parte de la sociedad, Indira Kempis, Senadora de Movimiento Ciudadano, señaló que ha habido negligencia por parte de las autoridades, que no han implementado los protocolos, presupuestos y programas para erradicar la violencia de género, y que no se ha atendido el problema de la impunidad en torno a este delito.



"Más allá de programas e instituciones, también tiene que ver con la impunidad, no estamos viendo esta otra cara de la moneda y sí estamos dejando algunas deudas pendientes sobre las investigaciones de los casos y los castigos para estos delitos que son graves. Es la parte que no se ha estado trabajando tanto y que deberíamos de poner toda la atención ahí.

"La parte judicial es indispensable", añadió. "Y tenemos una sociedad que tal parece que nos prefiere muertas, se necesita un cambio como sociedad".



La Diputada panista Annia Gómez cuestionó la falta de transparencia en la aplicación de recursos derivados de la alerta de género y de resultados por parte del Instituto Estatal de las Mujeres en materia de prevención y atención a la violencia contras las mujeres, y cuestionó que se intente responsabilizar a la Fiscalía cuando este organismo ha fallado en su función.



"No es solamente trabajo de la Fiscalía, porque ella lo atañe a que es solamente trabajo de la Fiscalía, ella como titular del Instituto y todo el Instituto, tienen un cargo y una encomienda desde el momento en que reciben un presupuesto por parte de la alerta de violencia de género para ejecutarlo justamente en programas de prevención", dijo.



"Ella habla de programas de prevención que se están haciendo desde las redes sociales, perdón, pero eso no llega a todos los rincones de Nuevo León, y además no es de esa manera como se debería de prevenir".