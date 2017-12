Reprueban que políticos usen a niños en las redes sociales

SINALOA.- Con el fin de generar simpatía y ganar electores para los procesos electorales del 2018, es común que los políticos promocionen apoyos con imágenes de niños en sus redes sociales.

Esto porque la nueva Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, que entró en vigor en el mes de octubre del 2015, no prohíbe esta práctica como tal, a menos de que se ponga en riesgo al menor, que menoscabe su honra o reputación o que los padres de estos no den su consentimiento para que se tomen las imágenes, o que los mismos niños no acepten ser fotografiados; sin embargo, expertos consultados por este medio reprochan tales actividades, pues entra en juego también la privacidad de los menores y a no ser revictimizados en caso de encontrarse en una situación vulnerable, ya sea en su salud o económica.

José Antonio Meade, el priista, aspirante a la Presidencia de la República en las elecciones del 2018, ha subido a Facebook imágenes donde está con niños.

Señalan que esto propicia que cada vez más los políticos recurran a esta práctica que ya se ha hecho frecuente en sus páginas oficiales de la red social de Facebook, donde publican tanto fotos como videos.

Sanción administrativa

Claudia Josefina Gámez Verduzco, procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF estatal, mencionó que los políticos que suben imágenes a sus redes sociales de niños que puedan estar en riesgo pueden ser acreedores a una sanción administrativa:

«Sí se les hace una recomendación porque sí pueden tener sanciones administrativas en ese aspecto. Como servidores públicos tenemos que estar pendientes de estas acciones».

Agregó que hasta el momento no ha recibido ninguna denuncia y exhortó a los funcionarios a que no expongan a los menores en sus publicaciones:

«En las cuestiones políticas soy muy reservada en ese aspecto y pido de favor que se reserven el entregar un apoyo y difundirlo. A los niños no les menoscaba la honra ni mucho menos los pone en peligro, pero hay que pixelear [sic] las imágenes y no decir qué niño es. Sí pueden subir las imágenes, pero que no se pueda ubicar a los niños»

Andrés Manuel López Obrador, el aspirante a la Presidencia de México por el partido Morena, exhibe en su cuenta oficial a niños indígenas de los municipios de Tehuipango, Astacinga y Tlaquilpa, de la sierra de Zongolica, Veracruz.

Carlos valle Saracho presidente de la federación de abogados de Sinaloa dijo:

«Violan sus derechos humanos elementales porque las ayudas se pueden dar sin exponerlos. Se ve vulnerada y dañada la dignidad del ser humano, de los niños como tal. Considero que deben autorregurlarse con un código de ética. Dentro de los estatutos de los partidos deberían de poner un código de ética. El llamado es para que no se aprovechen de la necesidad de la gente».

Octaviano Moya presidente del Cepes consideró:

«Es muy común que quienes andan en el proceso aspiracional, pues a lo primero que recurren es a tomar fotografías o a difundir imágenes que tienen que ver con niños, con algunas características o situaciones, y eso lo hacen apelando a generar sensibilidad y a buscar por parte de ellos esta característica que los hace ver como sensibles ante situaciones de este tipo, pero pues es por todos sabido que deben de abstenerse de este tipo de cosas. Deberían ser sancionados».

Margarita Zavala, la aspirante independiente a ocupar el cargo como presidenta de México. También ha expuesto a niños en sus redes sociales.

Francisco A. Montes, Abogado internacional, opino:

«A pesar de que el artículo 104 y 105 de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa crea obligaciones al Ejecutivo estatal, al procurador general de justicia, al DIF, y un sinnúmero más de gente, no hay legislación al respecto que sancione la violación a los derechos humanos de los menores, y eso nos lleva a que las funciones de los observadores de los derechos humanos pues son nulas en pleno derecho al no existir las herramientas para sancionar la violación de estos derechos».

Luis Sánchez, presidente de la federación de Abogados de Sinaloa declaró:

«Es lamentable que los propios legisladores que elaboran las leyes sean ellos mismos los que suban este tipo de fotografías. Pero quiero suponer que no es por dolo, que no hay mala fe. Pero la verdad es que hay poca cultura para interponer quejas, recursos correspondientes, la cultura de la legalidad en ese sentido, pues no se ha fomentado».

¿Qué dicen las leyes?

En los artículos 66 y 67 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa se establece que ellos tienen derecho a la intimidad personal y familiar y a la protección de sus datos personales (imagen, nombre y dirección).

Roberto Cruz, expresidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, ha subido fotos con niños del Hospital Pediátrico de Culiacán.

Asimismo, se considerará violación cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación, que menoscabe su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo.

Mientras que el 4 de diciembre del 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que en sus artículos 76 y 77 se especifica la protección de estos, a través del derecho a la intimidad en el mismo sentido que la local.

«Niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia; tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de información o datos personales, incluyendo aquella que tenga carácter informativo a la opinión pública o de noticia que permita identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o reputación», se señala.