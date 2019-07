Requerirán centennials más soft skills

Cd. de México .- Se estima que los centennials, aquellos nacidos alrededor del año 2000, llegarán a su plenitud laboral cuando estén cumpliendo 40, 45 años, un periodo en que la tecnología estará mucho más presente en la vida humana.

Estos jóvenes, que hoy están a punto de ingresar a la universidad o en sus primeros años de la carrera, deberán estar dotados de las habilidades necesarias para seguir aprendiendo y adaptándose a esos escenarios, señaló Carlos Prieto, Rector de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) en el marco de la conferencia "Centennials, la generación que estamos", realizada en esta casa de estudios.

"Les tocará vivir la singularidad tecnológica, cuando se encuentren dos puntos: inteligencia artificial que sea equivalente a la inteligencia humana; una máquina va a tener misma capacidad de racionamiento que cualquiera de nosotros ", indicó.

Ante ese panorama, el académico planteó qué deben estudiar actualmente los jóvenes para prepararse para ese futuro, y qué deben ofrecerles las universidades.

Renato Juárez, director de Investigación de la Asociación de Internet, respondió que, en futuro no tan lejano, todas las tareas repetitivas ya no las van a hacer personas pero, dado que el capital humano no será reemplazable, lo que sí se necesitará es desarrollar un sólido pensamiento crítico.

"Y empezar a preocuparnos por temas como responsabilidad social, porque estamos caminando hacia un tema de eficiencia, automatización y adopción de tecnología a cualquier nivel", comentó.

El factor humano, ciudadanos, es lo que debemos estar atacando, porque todo lo que tenga que ver con tecnología debería estar resuelto

Por su parte, Marco Antonio Arzate, director de Recursos Humanos de EY México, agregó que los hoy jóvenes necesitaran mucho desarrollo de creatividad, emprendimiento y habilidades humanas.

"Una habilidad importante que tendremos que desarrollar es la parte humana, porque ahorita nos estamos moviendo mucho en la tecnología, pero nos estamos desvinculado de la parte humana", advirtió.

La colaboración con las nuevas generaciones, que no necesariamente se casan con una organización, el tema de retención y atracción de talento va a ser cada vez más compleja".

Pese a la vorágine tecnológica, añadió, el trabajo en equipo seguirá siendo fundamental, pero ahora será a nivel virtual, diario y con colaboradores de diferentes culturas.

Por su parte, Rodrigo Guerra, secretario general de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), destacó que serán necesario encajar ese horizonte tecnológico con el horizonte político y social de México y del mundo.

"La velocidad de ejecución de sector educativo es mucho más lento que el cambio en otros sectores", comentó.

Hoy, si quisieras like enseñar las habilidades técnicas y las transversales, equipos de trabajo, etcétera, tendríamos que aumentar fácilmente un año a las carreras"

Actualmente, reconoció, el modelo educativo está orientado a la enseñanza de habilidades técnicas porque eso piden los departamentos de recursos humanos, pero habrá que generar canales para adicionar a las habilidades tecnológicas algunas habilidades suaves.