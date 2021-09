Resalta AMLO, en spot de Tercer Informe, recuperación económica tras pandemia de Covid-19

México.- Con motivo de su Tercer Informe de Gobierno, mediante un nuevo spot subido a sus redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la recuperación en materia económica que ha tenido México tras las crisis generadas por la pandemia de Covid-19.

El titular del Poder Ejecutivo Federal aseguró que, tal y como lo prometió el años pasado, México ha logrado salir pronto de los efectos adversos provocados por la contingencia sanitaria.

"Ya se recuperaron el 80% de los empleos perdidos. No nos endeudamos. No ha habido devaluación, como no sucedía en 50 años", enfatizó en el video publicado en su cuenta oficial de Twitter.

López Obrador expuso en que su administración logró que el peso mexicano no se devaluara, hecho que no se había conseguido en la última mitad del siglo.

Asimismo, hizo hincapié en el hecho de que las reservas del Banco de México (Banxico) haya aumentado en 20 mil millones de dólares. Además, resaltó que el crecimiento economico durante 2021 será del 6%.

Leer más: ¡Hasta me insultan! AMLO presume que en México hay periodismo sin censura

Cabe mencionar que en la publicación, el máximo mandatario escribió "estamos saliendo de la crisis económica propiciada por la pandemia. Así lo indican nuestros "otros datos", en referencia a lo que diversos expertos en economía han referido.