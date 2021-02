Resolvimos problema en 5 días con CFE: Andrés Manuel López Obrador

La Paz, Baja California.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el problema originado por la suspensión del suministro de gas desde Texas se resolvió en cinco días con el trabajo de los obreros y técnicos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En la inauguración de unidades de turbogás aeroderivadas en esta localidad, el Mandatario insistió en el empeño de su Gobierno por rescatar, como se ha hecho con Petróleos Mexicanos (Pemex), a la CFE.

"Estamos cumpliendo, estamos cumpliendo con nuestras obligaciones laborales, porque sabemos bien de que se va a rescatar a la Comisión Federal de Electricidad como se está rescatando a Pemex con el apoyo de los trabajadores y de los técnicos, y el mejor ejemplo es lo que acaba de suceder con la crisis de abasto de gas, con la situación de emergencia que todavía se vive en Texas", expuso.

"¿Cuánto tiempo nos llevó a nosotros resolver el problema? Cinco días, cinco días por el trabajo de obreros, de los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad. Lamento mucho lo que está pasando en Texas, pero todavía ellos no resuelven su problema. Nosotros lo enfrentamos bien".

López Obrador aseguró que estuvieron pendientes y se tomaron decisiones anticipadas en su Gobierno.

"Antes de que estallara la crisis, ya había una reunión de emergencia de la Comisión Federal de Electricidad con la Secretaría de Energía, ya me estaban consultando que si podían utilizar más combustóleo de Pemex a precio bajo para echar a andar todas las plantas del País y subir energía suficiente a la red, y di la instrucción de que Pemex entregara todo el combustóleo".

Se decidió, recordó, echar a andar otras plantas con otros combustibles y se pudo resolver la demanda que había y se regularizó el servicio.

El Mandatario aseguró que la diferencia entre México y lo que ocurre en Texas, donde les ha costado más resolver la crisis, es que está debilitada la rectoría del Estado sobre el sector energético.

"Es muy importante también recoger las lecciones que nos dejan estas crisis. Vamos a hablar de algunas lecciones. Primero, que es indispensable la rectoría del Estado, ¿por qué les cuesta más trabajo en Texas resolver el problema? Porque está muy pulverizado el mando. No hay control, porque inclusive tienen mucho más fuerza las empresas particulares que el Estado", sostuvo.

"Imagínense cómo es que se apuesta todo al mercado y se piensa diluir al Estado, si en una circunstancia de crisis, los que mueven el mercado, porque no hay mano invisible, eso es un cuento, eso es una falacia, los que mueven el mercado no están pensando en los ciudadanos, no están pensando en el pueblo, están pensando en el lucro".

