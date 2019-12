Respeta AMLO a su oposición y reprueba ataques a la prensa

México.- Al ser cuestionado sobre su comportamiento con la oposición debido a algunas manifestaciones en su contra en el marco del informe de su primer año, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que respetaba su derecho a la libre expresión y lo respeta.

También se abordó el tema de cómo ve AMLO a la prensa, debido a que un periodista fue agredido por presuntos integrantes de la #RedAMLO, quienes trataron de ponerle un chaleco de Morena, increpó al mandatario con la intención de aclarar lo sucedido.

Señaló que fue llamado 'chayotero' y acusado de recibir dinero por parte de López Obrador, lo que fue desmentido por el propio presidente.

Sin embargo, al momento de señalar que respetaba a la oposición aprovechó para señalar que con la marcha Anti-AMLO que convocó el expresidente Vicente Fox, es posible desenmascarar y saber "qué Estados sucede", posiblemente refiriéndose a Guanajuato, cuyo gobernador es panista.

Señaló que Fox llegó a decir que "hay que empezar a preparar las condiciones para que en 2021 la oposición tenga mayoría en el Congreso, y ya para que hablamos más, pero tienen todo su derecho, merecen todo nuestro respeto".

Esta mañana en la conferencia de prensa, un periodista que fue agredido expuso su caso en el que recibió agresiones verbales. El presidente reprobó esta actitud, e hizo un llamado a no agredir "a nadie, no debe de suceder eso."

"Este es un movimiento que ha sido, es y será pacífico siempre", concluyó.

Eso en vez de ayudar perjudica, esto si lo hacen supuestamente para ayudar a nuestro Gobierno, en vez de ayudarnos nos afecta, además son conductas reprobables, no debe haber agresión a nadie, no violencia de ningún tipo

Se refirió López Obrador a la actitud presentada por presuntos integrantes de la #RedAMLO contra un periodista, quien le preguntó cómo veía la labor de la prensa respecto al Gobierno.

El mandatario mexicano reitera las libertades del periodista, según Andrés Manuel López Obrador, refrendó que su labor es la de cuestionar y revisar el poder.

El periodista debe estar lo más cercano que se pueda al pueblo y lo más distante del Poder, el periodista no debe estar al servicio del poder, y eso era lo que sucedía antes, estaban subordinados al poder, entonces no queremos eso y que se respete el derecho a discentir, no se debe agredir a nadie