Respetar la democracia, requisito para asistir a Cumbre de las Américas: USA sobre reclamos de AMLO

Estados Unidos.- Tras las protestas de los presidentes de México y Bolivia, el gobierno de Estados Unidos hizo hincapié en que el respeto a la democracia es una "condición" para estar presente en la Cumbre de las Américas.

Esta semana, tras su vista a Cuba, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que si el gobierno del presidente Joe Biden, el cual será el anfitrión de la Novena Cumbre de las Américas, excluía a Cuba, Nicaragua y Venezuela del evento, él no asistiría al mismo. A este reclamo se sumó el jefe de Estado de Bolivia, Luis Arce, quien anunció que no estaría presente en la Cumbre del próximo mes de junio si no estaban también en esta los presidentes de los anteriormente referidos países.

Luego de las declaraciones que hicieran los mandatarios federales de México y Bolivia, este jueves, sin mencionar a López Obrador o a Arce, el jefe de la diplomacia estadounidense para las Américas, Brian Nichols, recordó que desde la cumbre hemisférica que tuvo lugar en 1994 en Miami durante el gobierno del entonces presidente Bill Clinton, el fortalecimiento de la democracia ha sido un tema central en la misma.

Leer más: No habrá "nueva era" en relaciones con USA si excluye a Cuba de Cumbre de las Américas: Marcelo Ebrard

"En la III Cumbre en Quebec, "los líderes de la región defendieron el estricto respeto a la democracia como condición esencial para la participación en todas las futuras cumbres", enfatizó.

Durante su participación en la 52ª conferencia sobre las Américas organizada por la ASCOA, el funcionario estadounidense señaló que, desde la tercer Cumbre, cualquier anomalía del orden democrático representa un obstáculo para que alguna nación participe en el evento.

La semana pasada, Brian Nichols sostuvo que Cuba, Venezuela y Nicaragua, conocidos por sus regímenes autócratas, "no respetan" la Carta Democrática Interamericana, documento regional que defiende la institucionalidad vigente desde septiembre de 2021, por lo que remarcó que no es espera que el presidente Biden invite a estos mandatarios al evento que se llevará a cabo del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California.

Leer más: "Se siente enano entre gigantes": Lilly Téllez contra AMLO por no acudir a Cumbre de las Américas

"Es una decisión del presidente (Joe Biden) pero yo creo que ha sido bien claro en que (...) los países que por sus actuaciones no respeten la democracia no van a recibir invitaciones", indicó el diplomático en entrevista para el canal NTN24.