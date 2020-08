Respeto decisión de juzgar a expresidentes: AMLO tras denuncia de Lozoya contra Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray

Ciudad de México.- Durante La Mañanera realizada este miércoles en el salón de Tesorería en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que respetaría la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de citar al ex presidente Enrique Peña Nieto por presuntos actos de corrupción durante su sexenio.

Esto luego de que el pasado martes [ayer] se diera a conocer que el ex director de Pemex en la administración pasada denunciara al ex presidente Enrique Peña Nieto y al ex canciller Luis Videgaray; las acusaciones que Emilio Lozoya dio fueron porque presuntamente recibió órdenes en el caso Odebrecht para efectuar actos de corrupción.

"Como ya lo he dicho antes, ustedes conocen mi postura al respecto si se va a juzgar a algún ex presidente que sea porque el pueblo así lo quiso y lo demostró a través de una consulta ciudadana, sin embargo su la Fiscalía en su carácter de autonomía decide llamar al expresidente Enrique Peña Nieto lo voy a respetar".

Sin embargo si la FGR cita a Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya deberá presentar pruebas, si no solo serían señalamientos infundados, expresó.

Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto. Foto: gob.mx

Por último expresó que la denuncia implica a que Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray e incluso el ex presidente Felipe Calderón tengan que ir a declarar.

La denuncia de Emilio Lozoya contra Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray

Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusado de recibir sobornos de Odebrecht, denunció ayer al expresidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, por su presunta participación en esta trama de corrupción y por autorizar sobornos.

Emilio Lozoya. Foto: EFE

Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), informó en un vídeo a medios que Lozoya señaló de manera formal a Peña Nieto y Videgaray de usar 100 millones de pesos (4,4 millones de dólares) del caso Odebrecht para contratar a asesores internacionales en la campaña presidencial de 2012.

"El que después fue presidente (Peña Nieto) y su secretario de Hacienda (Videgaray) son las personas que este individuo que está presentando la denuncia señala que fueron los que le ordenaron que ese dinero fuera entregado a varios asesores electorales extranjeros", subrayó Gertz Manero.

