Responde AMLO a críticas por vajilla en desayuno con Carlos Slim en Palacio Nacional

Ciudad de México.-El presidente AMLO respondió ante las críticas que se desataron cuando presumió un desayuno que compartió con el empresario mexicano Carlos Slim, en uno de los salones de Palacio Nacional.

Andrés Manuel López Obrador, primer mandatario de México, ironizó sobre las críticas que nacieron del periodista Joaquín López-Dóriga, y la vajilla que aparece en la fotografía que compartieron en redes sociales durante el encuentro.

AMLO indicó que no se había percatado de la vajilla que estaba sobre el comedor, pues invitó a desayunar a Carlos Slim a uno de los salones de Palacio Nacional que no suele usarse para eventos, por lo que la mesa ya estaba montada.

En este sentido, Andrés Manuel descartó que se tratara de una vajilla perteneciente a la época del emperador Maximiliano de Habsburgo.

"Que, por qué desayuno con Carlos Slim, y que aparece una vajilla ahí; cómo andan viendo eso. Les prometo que nunca me había dado cuenta, o sea, no había reparado en eso... es un comedor que quedó ahí hace mucho tiempo, no se usa y dije: ´vamos a desayunar aquí´ y se fijan en la vajilla. Ojalá fuese de la época de Maximiliano, pero no, saquearon muchas cosas que habían quedado. Hay de Maximiliano pues algunas esculturas, pero todo controlado por Hacienda", mencionó el presidente en su conferencia matutina.

El mandatario ironizó anunciando que invitaría al periodista López-Dóriga a desayunar a Palacio Nacional.

¿Qué dijo López-Dóriga?

Y es que el día de ayer, cuando se dio a conocer el encuentro entre el presidente y el empresario, Joaquín López-Dóriga, retomó la fotografía del desayuno, cuestionado la austeridad que mantiene el gobierno de AMLO.

El presentador señaló en su cuenta de Twitter los utensilios con los que estaba montada la mesa donde desayuno AMLO y Carlos Slim, indicando en sarcasmo que “esa mesa no la tiene ni Obama”, haciendo referencia a los dichos del mandatario.

“Así la austeridad presidencial. Desayuno en Palacio Nacional. Pone la vajilla buena, la cubertería, la cristalería, arreglo floral y platería al fondo. Esa mesa no la tiene ni Obama. ¿Qué opinan de la austeridad palaciega en tiempos de la #4-T ?”, escribió el periodista.