Responde en Ricardo Salinas a Brozo en Twitter: Publicas puras babosadas

México.- Víctor Trujillo, el Brozo publicó en un video donde se expone a Ricardo Salinas Pliego como un empresario detrás de una campaña de intimidación y extorsión en contra de una empresa alemana, y tras una confrontación entre ambos personajes, el dueño de Tv Azteca señaló que el payaso solo publicaba babosadas.

En el video que Brozo compartió en su cuenta Twitter sobre Ricardo Salinas Pliego, se señala que el empresario presidente de Grupo Salinas, estuvo detrás de una extorsión que un político mexicano mexicano del partido político PRI ejerció contra la aseguradora ING en 2007.

"Dicen que la ropa sucia se lava en casa, pero cuando el Wall Street Journal es el que saca tus trapitos al sol, pues todos se enteran. Hablan de Ricardo Salinas Pliego, de Fertinal, de la aseguradora ING, de millones de dólares en una divertida trama de acción y suspenso", tuiteó el comediante de la política mexicana, Brozo.

Ante ello, Ricardo Salinas Pliego no dudó en responder ante las acusaciones que estaba compartiendo Víctor Trujillo, por ello, tras llamar payaso a Brozo, le indicó que el twit estaba lleno de "suposiciones, falsedades e intrigas".

Además, le recordó que hace unas semanas, Brozo se encontraba difundiendo un video donde se confesaba víctima de acusaciones sin sustento, lo que debería ser suficiente para que Víctor Trujillo no levantara acusaciones falsas en contra del empresario mexicano.

Por su parte, Brozo saludó a Salinas Pliego y le dijo que enviaría copia del mensaje a la fuente de la noticia, haciéndo incapie en la que la información que el estaba ayudando a difundir sobre el empresario, no era de su autoría.

También reconoció que sabe es estar "bajo el asedio de la prensa o del estado", no obstante, tras la aclaración de Ricardo Salinas Pliego sobre la acusación de enriquecimiento y extorsión, Brozo no se retractó ni disculpó.

Esto al parecer elevó la tensión entre ambos personajes de la vida política de México, pues el empresario Salinas Pliego, supuso que a Brozo le pagaron para difundir el video donde desprestigia al dueño de Tv Azteca.

"Si no es suya la nota y no investigó nada antes de hacer su video... hasta podríamos “SUPONER” que le pagaron y que le mandaron algún memorándum pidiéndole que actúe en mi contra para atacar a alguien más... pero NO lo vamos a hacer porque sería yo un desgraciado si lo hiciera", tuiteó Ricardo Salinas Pliego a uno de los múltiples twits de Brozo.

En su intento por terminar con la polémica, Brozo señaló que se encontraba de vacaciones, le pidió a Salinas Pliego que pensara y supusiera lo que gustara y que si sintonizaba la televisión, ahí lo vería.

Esto encendió aún más al empresario de Grupo Salinas, pues Ricardo Salinas Pliego terminó tuiteando que Brozo publicaba puras babosadas y que tras "venir muy león" terminó sacando la vuelta a la discusión.

"Para eso me gustabas jajajaja... venías muy leon cabrón y mirate, ahora resulta que estás de vacaciones pero sí tienes tiempo para publicar babosadas sin fundamento. . Aquí te espero, donde te pagaba para platicar cuando tengas ganas!" tuiteó Salinas Pliego.

Finalmente en un último twit, Ricardo Salinas corrigió la palabra león, adelantándose a que podría ser usado para argumentar en su contra. Cabe señalar que durante la discusión, Salinas Pliego también respondió a usuarios de Twitter que seguían de cerca la polémica.