Responsabiliza Ricardo Monreal a la SCJN de la crisis de violencia en Tamaulipas

México.- El senador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, responsabilizó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de la grave situación de violencia e ingobernabilidad por la que atraviesa el estado de Tamaulipas tras la jornada que se vivió el pasado sábado 19 de junio.

Acusó al máximo tribunal mexicano de mostrar una actitud pasiva al no resolver cuál es el estado jurídico del gobernador de dicha entidad, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien el pasado 30 de abril habría sido despojado del fuero constitucional en la Cámara de Diputados.

En entrevista a las afueras del Senado de la República, Monreal Ávila lamentó y reprobó los hechos delictivos acontecidos el pasado fin de semana en Reynosa, Tamaulipas, en los cuales grupos armados despojaron de la vida a más de 20 personas civiles.

En este sentido, el legislador morenista hizo un llamado a la redirección del gobierno del estado norteño al considerar que hay un vacío en relación a la falta de la figura del jefe del Ejecutivo estatal, lo cual enfatizó está siendo aprovechado por los grupos delictivos.

Ante ello, expuso que en estos momentos no es posible que la Cámara Alta del Congreso de la Unión convoque a un período extraordinario para que se proceda con la desaparición de poderes en Tamaulipas, esto debido a que todavía no se ha resuelto el recurso que interpuso la Fiscalía General de la República (FGR) ante la Suprema Corte para que determine si Cabeza de Vaca mantiene o no el fuero que lo hace inmune a ser sujeto a procesos penales en su contra.

Ricardo Monreal aseguró que son los ministros de la SCJN los que han provocado la grave situación de ingobernabilidad en la que se encuentra inmerso el estado, reprochando que llevan semanas sin dar sentencia sobre el caso del gobernador de Tamaulipas, denunciando que han adquirido, para este caso, una actitud "tranquila" e "inerte".

Por último, derivado de la nueva configuración de la próxima legislatura en el Congreso de Tamaulipas donde habrá mayoría morenista, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) se mostró seguro de que los diputados locales de la Cuarta Transformación podrán desenredar el asunto del juicio de procedencia contra el panista y designar a su vez a un jefe del Ejecutivo estatal interino.

Sin embargo, recalcó que eso no se podrá hacer si no hasta el mes de septiembre, cuando entre en vigor la nueva etapa de trabajos legislativos, no obstante, afirmó que la ciudadanía tamaulipeca no pude soportar tantos meses arrastrando una carencia de "conducción institucional".

