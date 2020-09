Restricciones en la frontera con EEUU fue disposición de Secretaría de Salud: Ebrard

Ciudad de México.- Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores, aseguró en La Mañanera que las recientes restricciones en la frontera entre México y Estados Unidos, fue decisión de la Secretaría de Salud, pues los estados fronterizos continúan combatiendo la pandemia por Covid-19.

Ebrard indicó que la Secretaría de Salud extendió un mes más las restricciones entre los cruces fronterizo de México y Estados Unidos, debido a que Baja California Norte, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, siguen en semáforo amarillo por riesgo de contagio por el SARS-CoV-2, siendo Nuevo León el único estado de la frontera que permanece en naranja.

Es una decisión técnica derivada de las disposiciones de la Secretaría de Salud sobre los semáforos, no podemos suspender todas las restricciones hasta que no estemos en verde, a eso obedece, no hay otra razón”, explicó el Canciller.