¿Resultados de encuesta reflejan luna de miel o buen trabajo?

Culiacán.- Aunque aún falta camino por recorrer para la renovación de la gubernatura de Sinaloa en 2021, diversos actores políticos no se descartaron para participar tras publicarse un estudio de EL DEBATE, donde se muestra una preferencia actualmente en cinco municipios por Morena en caso de que hoy fueran las elecciones a la gubernatura. Asimismo, sale a la luz el fuerte rechazo hacia el PRI en Ahome, Salvador Alvarado, Guasave, Culiacán y Mazatlán.

Ayer se publicó la última entrega de esta encuesta de evaluación a los Gobiernos federal, estatal y municipales, también se presentaron en días pasados las preferencias por políticos que aspiran o se les ha mencionado en columnas o análisis políticos que podrían competir para la gubernatura.

El presidente Andrés Manuel López Obrador obtuvo también calificaciones positivas en los municipios que oscilan de 8.05 a 8.23 puntos.

Acerca de los resultados en el estudio de EL DEBATE, donde aparece favorable Morena en los cinco municipios donde se aplicaron encuestas, Pedro Brito, académico y analista político de Mazatlán, comenta que es secuela de las elecciones presidenciales pasadas.

«Amlovers» en Sinaloa

«Si usted revisa esa elección, como nunca ocurrió aquí, AMLO tuvo más de 800 mil; digo, tomando proporciones, si usted revisa los votos que tuvo Quirino Ordaz para llegar a la gubernatura, aunque son cosas diferentes, pues él tiene aproximadamente 400 mil; o sea, lo que quiero decir es que prácticamente dobló Morena». Brito piensa que el nuevo partido atrajo más electores, por lo que hubo más participación ciudadana.

Destacó que el favoritismo hacia Morena es por la esperanza que se tiene hacia la Presidencia de la República.

Ariel Aguilar, presidente del Partido Acción Nacional en Ahome, indicó que los resultados de la encuesta realizada son el efecto de una luna de miel política en la que se encuentra el apenas nombrado presidente de la República. Sin embargo, dijo que la serie de errores y malas decisiones que ha estado tomando el presidente irán desgastando su imagen.

Asimismo, destacó la labor del periódico EL DEBATE al destacar que muestra el pulso y las fotografías del momento respecto a la opinión de los ciudadanos. «Reconocemos el trabajo del periódico, porque sin duda a nosotros los partidos políticos nos marca la pauta para también, incluso, tomar decisiones», finalizó el dirigente del PAN.

En contraste con el líder del PAN, la coordinadora de Morena en Salvador Alvarado, Paulina Sainz Aguilar, expresó que los resultados del estudio reflejan el gran esfuerzo que están haciendo las personas que hoy están al frente del Gobierno de Andrés Manuel.

Gubernatura en juego

Sobre la renovación de la gubernatura que vendrá en 2021, el economista Pedro Brito piensa que, a pesar de los resultados de EL DEBATE, hacer un diagnóstico en estos momentos es prematuro, pues las futuras elecciones están aún en gestación, que son resultados subjetivos, porque incluso los personajes propuestos sesgarían las respuestas de la encuesta.

«Hay una propuesta de quiénes podrían ser esas personas, pero esos no son lo que los sinaloenses están pensando y haciendo, toda vez que no hay todavía proceso electoral... A lo mejor no están todos los que podrían ser y a lo mejor no estarán los que se midieron», indicó Brito.

Rodolfo Cardona, regidor por el Partido del Trabajo (PT) Mazatlán, comentó que siempre hay que respetar la opinión de la ciudadanía, sin embargo, catalogó a la consulta como muy prematura.

Sobre la tendencia de la gente de votar por Morena en los cinco municipios si hoy fueran las elecciones para la gubernatura, Cristopher Gutiérrez, dirigente del PRI en Mazatlán, dijo que es una encuesta aleatoria, dirigida a un núcleo de la sociedad, el cual no representa en su totalidad a la población de Mazatlán. Apuntó que estas respuestas se tendrán muy claras en 2021; señaló que acaban de pasar procesos y se tendrá que esperar hasta 2021, y que el PRI estará en la lucha, cercano a la gente para obtener buenos resultados en las próximas elecciones.

«No me sorprende que Morena vaya adelante en la intención del voto. Yo creo que hay de dos, el candidato que salga de Morena y el que salga del PRI», dijo el analista y columnista de EL DEBATE Tomás Chávez. Consideró que para el 2021, si bien Morena podría ganar la elección por el ánimo de los electores, el PRI también podría cobrar fuerza por la buena aceptación popular del gobernador Quirino Ordaz, indicó Chávez.

Sobre los posibles candidatos, mencionó que destacan los senadores por Morena Imelda Castro y Rubén Rocha Moya; y que no habría que descuidar a la diputada federal Tatiana Clouthier, que son los caballos fuertes de Morena; el PRI, por su parte, se está moviendo con estrategias políticas que les favorezcan. Refiriéndose a Héctor Melesio Cuen y a Gerardo Vargas, dijo que son posibles candidatos fuertes, pero no se sabe con quiénes harán alianza, pues coquetean con diferentes partidos.

(Con información de Lorena Caro, María del Carmen Sánchez y Esmeralda Bañuelos)